Водонаева осудила Михаила Ефремова за отказ признавать вину в ДТП

Телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram осудила актера Михаила Ефремова за отказ признавать вину в смертельном ДТП.
По ее мнению, процесс суда над артистом стал немного напоминать цирк.
"Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное", — возмутилась блогер.
Телеведущая напомнила, что существуют услуги "трезвого водителя" и такси, а потому добраться до любого места в состоянии опьянения можно и без угрозы для людей. При этом Водонаева призналась, что ей по человечески жаль Ефремова, но понести наказание ему все же придется.
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