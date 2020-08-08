В Госдуме предложили сделать выплаты по 10 тысяч на детей постоянными

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил сделать выплату в 10 тысяч рублей постоянной и распространить ее на детей до 18 лет, сообщает ИА Regnum.
Как отметил депутат, тарифы на коммунальные услуги увеличиваются, а школьные принадлежности в этом году подорожали вдвое. По этой причине все предыдущие выплаты на детей оказались "съедены" ростом цен, и в сложной экономической ситуации родителям требуется поддержка государства.
Напомним, что семьи с детьми до 16 лет уже дважды получили пособия по 10 тыс. рублей на ребенка. Сейчас многие родители ждут, что власти продлят выплаты и на август, однако инициатива пока не получила одобрения даже на законодательном уровне.
Как ранее сообщил amic.ru, вопрос о продлении "путинских" выплат Госдума рассмотрит не раньше 15 сентября, на осенней законодательной сессии. Следовательно, даже при положительном решении их начнут выдавать не раньше октября.
Комментарии
Не хватает. Ещё и ремонты и всякие прочие школьные затраты. +Внешкольное образование. Я бы с удовольствием больше зарабатывала, но больше в принципе не платят (ну такие зарплаты, в среднем не больше 15-20 по стране. И за эти деньги не всегда найдешь работу). А брать вторую-третью работу - детей не видеть, да и на отдых и восстановление нужно время, итак сон по 4-5 часов для многих - норма. А, учитывая, что полноценно отдохнуть денег тоже нет (на семью около сотни только перелет хоть куда)...
А уж депутату Миронову и иже с ним спят на заседаниях за 400 тыс в месяц ну ох как не хватает!
Хотя бы так. Но лучше бы создать условия, когда такие пособия не нужны
Пенсионерам тоже очень не хватает.