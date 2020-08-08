В России выявили свыше 5,2 тыс. зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 5212 новых случаев заболевания COVID-19, общее число зараженных достигло 882 347. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Больше всех инфицированных зарегистрировали в Москве (691), Свердловской области (178) и Московской области (161). Напомним, что в Алтайском крае за сутки обнаружили 98 новых больных COVID-19 и регион занимает 17-е место по суточному приросту больных COVID-19.
Из больниц на 8 августа выписали еще 6615 человек, общее число выздоровевших достигло 690 207. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 129 пациентов, всего за время эпидемии в стране зафиксировано 14 854 летальных случая.
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