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Дегтярев опроверг желание вернуть полеты бизнес-классом для чиновников

, ИА "Амител"
Врио попросил "не верить фейкам"
Фото: newsplain.ru

Фото: newsplain.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев заявил, что не разрешал чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом-класс. См. пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны", – написал чиновник.

Напомним, что накануне на официальном портале нормативных правовых актов Хабаровского края опубликовали законопроект, согласно которому региональные чиновники могут получить компенсацию расходов на проезд по России. При этом возврат может быть не выше "стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса".

Позднее Дегтярев объяснил желание вернуть возмещение расходов краевых чиновников на полеты по рабочим вопросам. По его словам, региональные министры должны регулярно бывать в столице, чтобы "отстаивать интересы края, привлекать средства из федерального бюджета".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.08.2020 16:41
Майк

Фейк или исправили документ?

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