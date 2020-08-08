В алтайском селе молодые люди украли спортинвентарь, чтобы тренироваться

Представитель дома культуры в одном из сел Смоленского района сообщил о пропаже пяти гирь, двух грифов для штанги, восемнадцати дисков, а также скамьи для занятий штангой. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.
Участковый смог оперативно установить личность подозреваемых. Ими оказались два местных жителя 1993 и 1995 годов рождения.
Выяснилось, что молодые люди разбили окно, проникли в помещение дома культуры и вынесли оттуда вышеуказанные предметы. Они погрузили инвентарь в машину и скрылись. Полицейские нашли украденное во дворе одного из задержанных, а свой поступок молодые люди объяснили огромным желанием заниматься спортом.
"Стоить заметить, что инвентарь в сельский дом культуры некоторое время назад передал один из жителей села, чтобы им могли пользоваться все желающие", — рассказали в МВД.
Комментарии
инвентарь в сельский дом культуры некоторое время назад передал один из жителей села, чтобы им могли пользоваться все желающие",...
А он его где украл ?