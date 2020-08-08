Эксперт, который предсказал победу Трампа, дал прогноз по выборам в США

Американский профессор Аллан Рихман, который известен своей точностью предсказаний по результатам выборов, предсказал победу Джозефу Байдону, пишут "РИА Новости".
Для того, чтобы составить прогноз, Рихман использует собственную систему "13 ключей к Белому Дому", суть которой заключается в том, чтобы задать 13 вопросов, на которые можно ответить только "да" и "нет".
Если больше шести вопросов получили ответ "да", то победу одержит правящая партия, если "нет" — избиратели выступят против партии власти.
Аллан Рихман по итогам заданных вопросов сделал вывод, что нынешний президент США Дональд Трамп проиграет выборы.
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