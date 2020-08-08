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Эксперт, который предсказал победу Трампа, дал прогноз по выборам в США

, ИА "Амител"
Он считает, что нынешний президент не сможет переизбраться
Фото: penzanews.ru

Фото: penzanews.ru

Американский профессор Аллан Рихман, который известен своей точностью предсказаний по результатам выборов, предсказал победу Джозефу Байдону, пишут "РИА Новости".

Для того, чтобы составить прогноз, Рихман использует собственную систему "13 ключей к Белому Дому", суть которой заключается в том, чтобы задать 13 вопросов, на которые можно ответить только "да" и "нет".

Если больше шести вопросов получили ответ "да", то победу одержит правящая партия, если "нет" — избиратели выступят против партии власти. 

Аллан Рихман по итогам заданных вопросов сделал вывод, что нынешний президент США Дональд Трамп проиграет выборы.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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