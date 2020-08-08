Российский депутат задекларировал 10 самолетов и 26 квартир

Сургутский депутат и бизнесмен Евгений Барсов указал в декларации наличие 10 спортивных самолетов и 26 квартир. За 2019 год, согласно документу, его доход составил 72,3 млн рублей, сообщают "Известия".
Барсов – руководитель федерации самолетного спорта Югры, а также, по данным СМИ, он более 25 лет руководил строительной компанией "Сургутстройтрест", но в 2018 году продал этот бизнес.
В том же году депутат внес в декларацию 10 самолетов, 29 квартир и доход в размере 33,5 млн рублей.
Ранее amic.ru писал о том, что суд лишил жену алтайского депутата Владимира Попова квартиры в Москве. Суммарный доход супругов за три года не превышает трех миллионов рублей, а источник дохода, за счет которого приобретена жилплощадь оказался не подтвержден.
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