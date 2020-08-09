Жара и засуха. О погоде в Алтайском крае 9 августа

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение, которое связано с аномальной жарой. Высокие температуры, по прогнозам синоптиков, подержатся в регионе до 12 августа. Кроме того, еще одно штормовое предупреждение объявлено из-за повышенной пожароопасности. В некоторых районах она достигает четвертого класса горимости.
В крае температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +29...+31 градуса. Без осадков.
Ветер восточный, 4-9 м/с.
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