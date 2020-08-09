Врач заявил, что коронавирусом заразятся даже те, кто "сидел в бункере"

Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян в интервью "Интерфаксу" рассказал о том, что осенняя волна коронавируса неизбежна, но сильного прироста ожидать не стоит.
"Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало", – предположил директор института.
Он считает, что подъем заболеваемости можно будет регулировать с помощью ограничительных мер, но бояться заболеть не стоит.
Комментарии
это про сказочного?
Пыню доставайте
Владимир Владимирович, про кого это он!?
Это угроза? За вами, Арег Тотолян уже выехали.
Так всё-таки волна или всплеск?..
А если серьезно, то этого типа на карандаш! Что это за грязные намеки? Зачем какому-то врачу намекать про нашего президента? Не иначе как кто то за спиной этого, так сказать, врача хочет выманить из засады нашего ВВП? Зачем? Что бы шмальнуть в его сторону из ружья?
Что у либералов-демократов-глобалистоа совсем все плохо!?.
9.08.2020 09:02 давно из дурки выпустили?
значит этим, после 65 , все равно капец
У меня друзья всей семьёй слегли
Госпидя! И тут параноикам Путин мерещится! Уже лечить пора половину комментаторов, однако! Вместо ковида шизу подхватили!
значит этим, после 65 , все равно капец
Это ты о своих маме и папе? Или о бабушке с дедушкой?
Вот на таких простачков и рассчитана информационная война. Благодаря вам информационные боевые действия идут и не утихают, а скорее даже нарастают.
Вместо того что бы пораскинуть мозгами, установить причинно-следственные связи двух и более событий, выявить признаки подтверждающие эти связи и последствия, вам проще написать что тот кто анализирует, тот дурак. Именно по этому в 90 развалили страну. Все шли голосовать за сильную страну, а получили член к носу! А теперь удивляются - как так!? Мы же ни этого хотели?! А вот! Не умеете видеть и думать - получайте то что нужно другим, то что нужно победителям информационной войны. Пляшите под их дудку, чем дольше вы соображаете, тем больше времени у противника для маневра...
Чё к чему этот врач это сказал? Дурак какой то...
Тугодумы, соображайте быстрее. 90-е это не просто был развал СССР, это была активная фаза развала и СССР, и России, и Руси, а раз было начало и активная фаза, то должен быть и конец!!! А вы опять будете сидеть глазами хлопать и думать что все закончится в вашу пользу? Тогда вы Дважды дябилы!
Чё к чему этот врач это сказал? Дурак какой то...
"С 1993 по 1995 г. прошёл подготовку в области инфекционной иммунологии в Риме. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию по пульмонологии и иммунологии, а в 1997 г. — докторскую диссертацию по иммунологии (посвящена разработке подходов и методологии лабораторной иммунологической диагностики заболеваний на основе достижений фундаментальной иммунологии, иммунохимических и молекулярных технологий). Под его началом защищены 26 кандидатских и две докторские диссертации.
Автор более 400 научных работ и 13 патентов."
А вот судя по вашей писанине к умным вас отнести уж никак нельзя.
09.50 Точно в дурке день открытых дверей. Шизики подтягиваются. За попкорном что ли сходить