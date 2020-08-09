Специалисты назвали продукт, который снижает риск болезней сердца

Ученые из Гуэлфского университета в Канаде рекомендуют употреблять бобовые для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Об этом сообщает портал Food.News.
Исследователи изучили влияние зерновых и бобовых на развитие сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых граждан и людей с диабетом. Специалисты отметили, что бобовые богаты клетчаткой, которая полезна для сердца и не вызывают скачков сахара в крови.
Выяснилось, что употребление бобовых улучшило липидный профиль крови, артериальное давление и уменьшило уровень сахара как у здоровых участников эксперимента, так и у диабетиков.
Комментарии
Оооо, я люблю баб! Они очень полезны для моего здоровья