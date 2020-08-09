После взрыва в порту Бейрута начались общественные беспорядки

После взрыва в порту столицы Ливана Бейрута тысячи человек вышли на антиправительственный митинг. Об этом 8 августа пишет СNN.
Участники акции под названием "Судный день" считают, что именно правительство должно нести ответственность за взрыв, из-за которого погибли 158 человек и свыше шести тысяч пострадали. Активисты скандируют "Революция" и выступают со множеством лозунгом, среди которых "Отставка или виселица".
Как сообщил телеканал Al Jazeera., военные освободили от протестующих здания министерств энергетики и экономики. Сейчас ситуация в Бейруте оценивается как спокойная.
По информации ливанского "Красного Креста", в столкновениях пострадали более 200 человек.
Напомним, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной детонации стала хранившаяся на складе конфискованная аммиачная селитра общей массой 2,75 тысячи тонн. Отмечалось, что от ударной волны пострадала половина зданий города, а общий ущерб оценили в 3-5 млрд долларов.
Комментарии
Вот это я понимаю выстрел-призыв к началу революции!? Наш крейсер Аврора против них... так... пук в воду получается?..