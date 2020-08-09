Российских водителей предупредили о важных изменениях

Уже осенью российских автовладельцев ждет ряд важный изменений, сообщает портал Autonews.
Как отмечается, изменится расчет стоимости полисов ОСАГО. С конца августа тарифный коридор базовой ставки расширят до 30% в обе стороны. Минимальная ставка составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей.
При этом водители смогут получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, семейное положение и наличие детей и так далее.
Помимо этого, 30 сентября в стране возобновится процедура техосмотра, ранее приостановленная из-за пандемии. Для получения ОСАГО снова понадобится диагностическая карта. Однако проходить ТО нужно будет только автомобилям старше четырех лет (раз в два года) и старше десяти лет (раз в год).
Также изменения затронут ПТС и СТС – документы будут содержать больше информации. В частности, появятся данные о мощности двигателя, наличии таможенных ограничений и сроке госрегистрации.
Кроме того, сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей. Среди них – приборы для измерения остаточного протектора шин, диагностики тормозных систем и рулевого управления, дымомеры для контроля выхлопов, а также люксометры, предназначенные для измерения освещенности дорожного покрытия.
Комментарии
При чем опять тут возраст авто?
Бывает машины по 40 лет как новые, а бывает в двухлетнюю страшно садиться...
Есть тех осмотр, он ставит диагноз машине - можно использовать или нельзя. 4 года, раз в два года, каждый год, согласен!
Но страховка от возраста - не согласен.
Верно.