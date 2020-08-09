Двоих туристов эвакуировали на вертолете после камнепада в Горном Алтае

8 августа двое туристов из Ульяновска, 73-летний мужчина и 19-летняя девушка, попали под камнепад в горах Республики Алтай, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, у мужчины открытый перелом бедра и ушиб грудной клетки, у девушки – открытый перелом плеча и предплечья.
Уточняется, что в момент обвала туристы вместе со своей группой находились в районе перевела Карачик в ущелье Кара-Оюк. В 12:30 по местному времени за пострадавшими вылетел вертолет с медиками и двумя спасателями. Их доставили в республиканскую больницу, расположенную в Горно-Алтайске.
Ранее алтайские следователи раскрыли детали гибели туристки из Москвы в Горном Алтае. Выяснилось, что 36-летняя женщина была в составе группы из 14 человек. Когда катамаран перевернулся, она утонула. Тело нашли и извлекли из воды сами туристы.
Комментарии
" И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть,- Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа."
79 лет... я тоже хочу в 79 лет лазить по горам
Будешь лазить, если пива пить меньше будешь