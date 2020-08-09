В Алтайском крае подросток украл деньги у сироты

17-летнего жителя Алтайского края обвиняют в краже денег с банковской карты одногруппника, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По информации следствия, в апреле учащийся техникума в Горняке узнал, что его одногруппнику, который является сиротой, пришла стипендия в размере 16 тысяч рублей. Поскольку ранее подросток помог товарищу установить мобильное приложение банка, ему был известен логин и пароль от личного кабинета. Юный злоумышленник ввел данные на своем телефоне и перевел деньги на свой счет.
Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину и возместил похищенное. Отмечается, что ранее подростка неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности за кражи. Уголовное дело направили в суд.
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