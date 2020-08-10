Асмус выложила пикантное фото, ради которого развелась с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус порадовала своих подписчиков в Instagram новой фотографией, на которой она сидит в ванне полностью обнаженной.
"Развелась, чтобы эту фотку выложить", – подписала снимок артистка, сопроводив его ироничными хештегами, среди которых оказался #харлашкужалко, намекающий на ее экс-супруга Гарика Харламова.
Пользователи соцсети оценили оригинальный юмор актрисы и одарили ее сотнями теплых комментариев, а один из подписчиков даже посчитал, что Харламов теперь обязан выложить такую же фотографию.
Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Посты об этом появились в их аккаунтах в Instagram практически одновременно. Пара поблагодарила друг друга за восемь совместно прожитых лет и попросила не связывать развод с пандемией или скандальным фильмом "Текст".
Комментарии
коль ума нет, остается сиськами трясти и Jопой вертеть..