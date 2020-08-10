Психиатр назвала лучшую еду для снижения уровня тревожности

Для снижения уровня тревожности и депрессии нужно питаться сбалансированно, заявила глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака в эфире радиопередачи The Food Preogramme на BBC.
Она отметила, что продукты с большим количеством жиров и сахара ухудшают настроение. Переедание также негативно сказывается на психологическом настрое.
При этом лучше всего на психику влияет средиземноморская диета, подчеркнула Джака.
Ранее диетологи объяснили, как средиземноморская диета продлевает жизнь. Оказалось, что наибольшую пользу организму приносит оливковое масло, но в сочетании с голоданием и физическими нагрузками. При этом отдельно от диеты продукт уже не приносит такой пользы.
Комментарии
Очередной бред с утра понедельника от психиатров- диетологов. Сахар у них вызывает депрессию. Водка тоже?
Да,средиземноморская диета для АК-самое то!
Осталось на средиземноморскую зарплату накупить средиземноморских продуктов.