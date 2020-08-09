Неправильное употребление фруктов грозит опасной болезнью

У тех, кто питается фруктами неправильно, может возникнуть неалкогольная жировая болезнь печени, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
"Когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так – он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени, – поясняет эксперт. – Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени".
По ее словам, наибольший вред можно получить от перекуса косточковыми плодами, так как в них преобладает фруктоза.
Чтобы этого избежать, фрукты следует употреблять в качестве десерта, сочетая их с другими продуктами, например, с йогуртом или сыром.
Богатые белками продукты восполнят недостаток этого элемента и не дадут случиться выбросу инсулина. Кроме того, такое сочетание способствует лучшей переработке поступающих микроэлементов. "Меньше отложится, больше потратится", констатирует Павлова.
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