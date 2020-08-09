Высшие военные чины лишились каракулевых шапок

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в форменной военной одежде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту, отныне из обращения выводят каракулевые шапки, которые носили высшие военные чины: генералы, полковники, адмиралы и капитаны I ранга.
Теперь высшим офицерам будут выдавать меховые головные уборы. У высших офицеров шапки украсят шитьем пятипроцентного золочения, а у полковников – козырьками. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Как ранее писал amic.ru, Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах и референдумах. Согласно поправкам, плебисцит теперь может проходить "в течение нескольких дней подряд, но не более трех". Определять сроки голосования будут избиркомы, а решения распространяются на выборы всех уровней.
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