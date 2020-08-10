62-летний Валерий Сюткин снова стал отцом

62-летний Валерий Сюткин и его 45-летняя супруга Виола празднуют рождение сына, пишет издание Starhit. Это четвертый ребенок музыканта и второй в этом браке.
"Малыш – настоящий богатырь, роды прошли хорошо", – рассказали журналистам в роддоме.
По словам человека из окружения Сюткиных, этого ребенка они очень ждали. Для пары было огромной радостью, когда они узнали о беременности Виолы.
"Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности – это надо видеть! Пылинки сдувал!" – утверждает источник.
Не скрывал желания вновь стать отцом Сюткин и в интервью. Так, в начале года он признался, что рождение ребенка стало для него новогодним желанием. При этом артист подчеркнул, что ни о каком суррогатном материнстве речи не идет.
Как ранее писал amic.ru, у известной российской фигуристки Юлии Липницкой родилась дочь. Девочке дали имя Каталина. Первую фотографию младенца опубликовали в Instagram-аккаунте спортсменки.
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