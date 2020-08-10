Биткойн обвалился. Мошенники похитили у барнаульца 14 миллионов рублей

В Барнауле мошенники похитили у 57-летнего мужчины 14 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В 2019 году горожанин узнал от своего знакомого, что можно хорошо заработать на фондовой бирже. Заинтересовавшись предложением, барнаулец решил инвестировать деньги в фондовые рынки, заключил договор с консалтинговой компанией через финансового аналитика и передал ей управление своим торговым счетом, который периодически пополнял. За год сумма финансовых вложений достигла 14 млн рублей.
Однако накануне финансовый аналитик прислал мужчине электронное письмо, в котором рассказал, что на рынке обвалился курс биткойна, из-за чего все деньги барнаульца утрачены. При этом, на самом деле, за последний месяц курс криптовалюты только рос. Обманутый вкладчик обратился в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Комментарии
Богатенький буратино
Как пришли так и ушли.
10.08.2020 10:30
- гость -
Такие деньги "как" не приходят,но вот на желании сохранить и приумножить ошибся.
Как пришли,так и ушли..
10.08.2020 10:34
Потёмкин
10.08.2020 10:30
- гость -
Такие деньги "как" не приходят,но вот на желании сохранить и приумножить ошибся.
Ну да, честным трудом заработал. День и ночь трудился.
На это дело кредиты берут !!! Хотят разбогатеть - знал таких, большие суммы набирали- благо банкам в радость дать.
10.08.2020 10:36
- гость -
Вы в это не верите? В заработанное? Не заоблачные деньги. Если самый богатый депутат Барнаула декларирует 7 млн. в месяц,даже если "честных" 10%-пара лет работы.
Ну да, честным трудом заработал. День и ночь трудился.
Не такие уж и большие деньги. Может это вояка, всю жизнь служил, копил. Ушёл на пенсию, вернулся в Барнаул и решил "преумножить" свои средства.
Ниче себе обвалился - за месяц рост с 9000 до 12000...
1 тик=5000000 баксов... А этот куда полез? Бессовестный ВТБ нарисовал гэп в 120 пунктов после выходных... Тоже жулики...
10.08.2020 10:44
- гость -
Ну да, честным трудом заработал. День и ночь трудился.
Не такие уж и большие деньги. Может это вояка, всю жизнь служил, копил. Ушёл на пенсию, вернулся в Барнаул и решил "преумножить" свои средства.
Врач, наверное, бюджетник. Как родители у Дягтерева.