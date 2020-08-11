Новая улыбка за день. Доктор в Новосибирске восстанавливает зубы без костной пластики

Бережное восстановление зубов, ради которого раньше ездили за границу, теперь доступно и жителям Сибири. В клинике iDent работает эксперт в области имплантации зубов Михаил Тодер. У доктора более 33 лет практики, 20 из которых – в Израиле. Он может восстановить зубы даже тогда, когда другие специалисты разводят руками.
Михаил Тодер использует технику имплантации зубов без костной пластики. Международный центр имплантологии iDent первым в Восточной Европе освоил и внедрил практику высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers). Теперь восстановить зубы можно и в тяжелых клинических случаях.
Даже пациентам с тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости доступно быстрое и безопасное решение. Костной пластики не требуется, а значит, и нет длительной реабилитации: все происходит в разы быстрее.
"Мы не отвергаем костную пластику полностью. Мы говорим о том, что современные подходы и технологии сводят ее применение к минимуму. Если бы эта методика была универсальной, не было бы all-on-four, скуловых имплантатов, наклонных имплантатов, имплантатов "птериго" и тому подобного", – поясняет главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер.
Имплантация без костной пластики проходит за одну операцию. Кроме того, на этапе диагностики зубов можно за один визит пройти комплексное обследование – стоматологический чекап. К приему подключаются врачи разного профиля – хирург, ортопед, пародонтолог, ортодонт и другие эксперты. Таким образом, ответственность за пациента и принятие решения несет не один специалист, а консилиум: вероятность врачебной ошибки практически сведена к нулю.
Пациентам клиники iDent доступны специальные предложения на имплантацию и ортодонтическое лечение:
- протезирование на трех имплантах – от 130 тысяч рублей;
- элайнеры – от 140 тысяч рублей;
- брекеты – от 129 тысяч рублей за полный курс.
Международный центр имплантологии iDent:
Адрес: ул. Сибревкома, 9Б, ЖК "Флотилия", "Адмирал М.П. Лазарев", станция метро "Октябрьская"
Тел. (383) 383-07-68
E-mail: 2075577@ident-implant.ru
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