"Протесты, задержания. Где же 80% поддержки?" Соцсети о выборах президента Беларуси

Массовыми беспорядками, введением военной техники и отключением интернета закончился день президентских выборов в Беларуси 9 августа. На улицы люди вышли после окончания голосования и первых результатов. Жесткие стычки с правоохранителями привели к десяткам пострадавшим. Многие оказались не согласны с победой Александра Лукашенко и "нарисованными цифрами". В соцсетях не могли не поиронизировать над всем, что происходит сейчас в братской республике.
в городе военная техника, интернет уже начинает сильно галюнить, некоторые сервисы и вовсе не открываются— whoяблоко❤️✊🏽✌🏼 (@_tomato_hater) August 9, 2020
🤩🤩выборы🤩🤩
Агитация сегодня запрещена, поэтому не буду вам говорить за кого я проголосовал на выборах президентки Беларуси— Чилик 97% (@Chilikto) August 9, 2020
Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого:— Артём Дерягин (@DerArto) August 9, 2020
Лукашенко — 79,7%
жиза pic.twitter.com/DqEwL7Jf5L— вялiзны каларадскi жук (@beta_juiletta) August 9, 2020
Лукашенко, утверждающий, что у него 82%— хильдегунст абрамчик (@JuliaPingvy) August 9, 2020
🤝
Я, пишущая в резюме, что у меня превосходный уровень английского
план такой: тихановская побеждает на выборах, потом россия входит в состав беларуси— mkuvsh (@mkuvsh) August 9, 2020
Правильно писать не "Белоруссия", а "Россия через 4 года"— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) August 9, 2020
Ведущие математики Беларуси до последней минуты объясняли Лукашенко, что в 104,75% точно никто не поверит pic.twitter.com/MIkkOGNAUt— Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 9, 2020
я сейчас в таком возрасте когда девочки хотят только одного — проснуться, а президент не Лукашенко— whoяблоко❤️✊🏽✌🏼 (@_tomato_hater) August 8, 2020
Не могу понять, на улицах столько народу и ни одного сторонника Лукашенко, кроме полиции. Где же 86% поддержки?— Mikhail Svetov (@msvetov) August 9, 2020
Представляю как Лукашенко жалеет сейчас об идее допустить Тихановскую до выборов. "Всего лишь жена посаженного кандидата, ну что тут может пойти не так"— Георгий Албуров (@alburov) August 9, 2020
Лукашенко вводит в город технику для разгона протестов.— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 9, 2020
Понятно, что человек, уверенный в своей победе, на честных выборах и обладающий поддержкой народа, делать бы это не стал. pic.twitter.com/Q37aR6XSIa
Я кажется знаю, кто считал голоса за Лукашенко...#ЖывеБеларусь pic.twitter.com/m2SIGw8eb4— insomnie (@PrAdEd25) August 9, 2020
ЭТО САМЫЙ ШИКАРНЫЙ МЕМ С ЛУКАШЕНКО КОТОРЫЙ МОГЛИ КИНУТЬ ВО ФЛУД pic.twitter.com/5YbsMXMMqc— чудовище с васильевского острова (@JingleoNero) August 9, 2020
Комментарии
Какое дело пропагандистам до Хабаровска???
Когда нужно мутить в Белорусии
отключением интернета
Теперь у кого-то есть сомнения для чего в России создаётся "суверенный интернет"?
60% прямо поддерживают Лукашенко
20% голосуют за него как за меньшее зло, т.к. больше не за кого
И получается что получилось
За Пу так же голосуют, кто от души, кто от того что не за Навального же или за Жирика.
Нормальные люди,которые за интеграцию с россией-сидят дома.А воду мутят на улицах пропиндосские шавки-поэтому и создается видимость большинства.
Лукашенко последняя время сам вел себя, как пропиндосская шавка, поэтому пиндосы ему слова не скажут, когда он разгонит их шавок с улиц
10.08.2020 12:28
- гость -
Нормальные люди,которые за интеграцию с россией-сидят дома.А воду мутят на улицах пропиндосские шавки-поэтому и создается видимость большинства.
Логично. Им-то чего митинговать?
С интернетом в Белоруссии все, как в Китае, только проще. Поэтому они с Китаем сейчас дружат. А Китай вторая экономика мира. Могла стать первой, если бы США санкциями не поддушивали
Посмотрел утром видео про протесты в Белоруссии, сейчас его из истории запустил, а оно уже удалено
А вам какое дело до Белоруссии
Китай тоже в своё время не побоялся вывести против недовольных танки и применить их , теперь - тишина и спокойствие и вторая экономика мира .
Батьке - добра !
Наш то обнуленец бункерный, заигравшийся в старомосковские цацки. Казачки, бесогоны, домострой, империя от Атлантики до Тихого океана, соревнование с Америкой до надрыва пупка, прижух. На востоке Хабаровске, на западе Минск, против эволюции не попрёшь, ни ОМОН ни росгвардия не поможет
До Беларуссии дела не больше, чем до интересных фильмов, а интересные фильмы все смотрят с удовольствием
10.08.2020 12:58
гость
Желали ещё раз насладиться?
ОМОН в Минске вечному обнуленцу хорошо помогает
батька диктатор, со всеми вытекающими отсюда последствиями
10.08.2020 13:05
Гость
Ну типа того
10.08.2020 13:03
- гость -
Что за бред голимый от пропиндосовского *опализа...
У меня бумага туалетная кончилась, найму тебя, тебе же все равно кому лизать, лишь бы платили.
Батька диктатор, но дружит с США, со всеми вытекающими отсюда последствиями
Участникам протестов в Белоруссии грозит до 15 лет лишения свободы
Выпустят, если Запад выборы признает
12:33
гость
С интернетом в Белоруссии все, как в Китае, только проще. Поэтому они с Китаем сейчас дружат. А Китай вторая экономика мира. Могла стать первой, если бы США санкциями не поддушивали
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Смешно читать китайских ***лизов.
я за Батьку
Вагнеровские обрезаные мутят
10.08.2020 13:17
- гость -
Смешно читать китайских ***лизов
Пиндосских ***лизов смешней
А протестующие против Батьки
10.08.2020 13:17
- гость -
12:33
гость
С интернетом в Белоруссии все, как в Китае, только проще. Поэтому они с Китаем сейчас дружат. А Китай вторая экономика мира. Могла стать первой, если бы США санкциями не поддушивали
------------
Смешно читать китайских ***лизов.
видно тебе природная гибкость позволяет удовлетворять себя орально
США сейчас тоже за Батьку
зачем нам, кто за Батьку идти на улицу и кричать об этом? мы просто проголосовали
В Белоруссии сейчас много и китайских и пиндосских ***лизов
Протестующие думают, что их проголосовало больше, вот и орут
Иногда власть берут не те, кого больше, а кто громче орет
Что касается "пиндостана", то не надо забывать, что наши "новые русские" господа с нерусскими лицами, фамилиями и паспортами сплошь и рядом живут в США, имеют там гражданство и платят там налоги с доходов тех предприятий, которые находятся у нас и которые украли у нас в 90-е.
Китай уже контролирует у нас огромные территории в Сибири и на ДВ и даже содержит там своих "ихтамнетов", дожидаясь часа "Х".
А после брексита многие наши "британцы" из чиновников и силовиков бросились массово скупать недвигу в Берлине, куда вывозят деньги и золото сотнями миллиардов евро своими бизнесджетами.
10.08.2020 13:03
- гость -
Наш то обнуленец бункерный, заигравшийся в старомосковские цацки. Казачки, бесогоны, домострой, империя от Атлантики до Тихого океана, соревнование с Америкой до надрыва пупка, прижух. На востоке Хабаровске, на западе Минск, против эволюции не попрёшь, ни ОМОН ни росгвардия не поможет
Продолжу. Все на самолёты до Минска, берём кастрюли, чай и хорошее настроение. Было уже, грустно девочки.
13:24
- гость -
видно тебе природная гибкость позволяет удовлетворять себя орально
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Бегите жёлтого господина ублажайте, он вас мышиным супом накормит, а потом как уйгура в лагерь отправит и на органы разберёт, если здоровы.
80% пошли с понедельника на работу, т.к. предприятия не закрывались и постоянно работали.
а вот эти 20% кто не работает, по любой причине, газуют...
Представьте бы у нас безработица была 20%???
Выборы. Требуют свободы выбирать клубничную плантацию в чужой стране
батька диктатор, со всеми вытекающими
Мне больше нравится диктатура пролетариата, чем диктатура буржуев. Такая она диктатура. Пока у батьки что-то среднее и поэтому не нравится ни тем, ни другим