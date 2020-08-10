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"Протесты, задержания. Где же 80% поддержки?" Соцсети о выборах президента Беларуси

, ИА "Амител"
Основной день голосования в республике перетек в массовые протесты и столкновения с милицией

Массовыми беспорядками, введением военной техники и отключением интернета закончился день президентских выборов в Беларуси 9 августа. На улицы люди вышли после окончания голосования и первых результатов. Жесткие стычки с правоохранителями привели к десяткам пострадавшим. Многие оказались не согласны с победой Александра Лукашенко и "нарисованными цифрами". В соцсетях не могли не поиронизировать над всем, что происходит сейчас в братской республике. 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

10.08.2020 12:22
- гость -

Какое дело пропагандистам до Хабаровска???
Когда нужно мутить в Белорусии

10.08.2020 12:25
- гость -

отключением интернета

Теперь у кого-то есть сомнения для чего в России создаётся "суверенный интернет"?

10.08.2020 12:25
- гость -

60% прямо поддерживают Лукашенко
20% голосуют за него как за меньшее зло, т.к. больше не за кого

И получается что получилось

За Пу так же голосуют, кто от души, кто от того что не за Навального же или за Жирика.

10.08.2020 12:28
- гость -

Нормальные люди,которые за интеграцию с россией-сидят дома.А воду мутят на улицах пропиндосские шавки-поэтому и создается видимость большинства.

10.08.2020 12:31
гость

Лукашенко последняя время сам вел себя, как пропиндосская шавка, поэтому пиндосы ему слова не скажут, когда он разгонит их шавок с улиц

10.08.2020 12:32
- гость -

10.08.2020 12:28
- гость -
Нормальные люди,которые за интеграцию с россией-сидят дома.А воду мутят на улицах пропиндосские шавки-поэтому и создается видимость большинства.

Логично. Им-то чего митинговать?

10.08.2020 12:33
гость

С интернетом в Белоруссии все, как в Китае, только проще. Поэтому они с Китаем сейчас дружат. А Китай вторая экономика мира. Могла стать первой, если бы США санкциями не поддушивали

10.08.2020 12:58
гость

Посмотрел утром видео про протесты в Белоруссии, сейчас его из истории запустил, а оно уже удалено

10.08.2020 13:01
В теме

А вам какое дело до Белоруссии

10.08.2020 13:03
гость

Китай тоже в своё время не побоялся вывести против недовольных танки и применить их , теперь - тишина и спокойствие и вторая экономика мира .
Батьке - добра !

10.08.2020 13:03
- гость -

Наш то обнуленец бункерный, заигравшийся в старомосковские цацки. Казачки, бесогоны, домострой, империя от Атлантики до Тихого океана, соревнование с Америкой до надрыва пупка, прижух. На востоке Хабаровске, на западе Минск, против эволюции не попрёшь, ни ОМОН ни росгвардия не поможет

10.08.2020 13:05
гость

До Беларуссии дела не больше, чем до интересных фильмов, а интересные фильмы все смотрят с удовольствием

10.08.2020 13:05
Гость

10.08.2020 12:58
гость
Желали ещё раз насладиться?

10.08.2020 13:06
гость

ОМОН в Минске вечному обнуленцу хорошо помогает

10.08.2020 13:06
-гость-

батька диктатор, со всеми вытекающими отсюда последствиями

10.08.2020 13:07
гость

10.08.2020 13:05
Гость

Ну типа того

10.08.2020 13:08
Жоржик

10.08.2020 13:03
- гость -

Что за бред голимый от пропиндосовского *опализа...
У меня бумага туалетная кончилась, найму тебя, тебе же все равно кому лизать, лишь бы платили.

10.08.2020 13:09
гость

Батька диктатор, но дружит с США, со всеми вытекающими отсюда последствиями

10.08.2020 13:10
гость

Участникам протестов в Белоруссии грозит до 15 лет лишения свободы

Выпустят, если Запад выборы признает

10.08.2020 13:17
- гость -

12:33
гость
С интернетом в Белоруссии все, как в Китае, только проще. Поэтому они с Китаем сейчас дружат. А Китай вторая экономика мира. Могла стать первой, если бы США санкциями не поддушивали
------------
Смешно читать китайских ***лизов.

10.08.2020 13:21
точный

я за Батьку

10.08.2020 13:21
- гость -

Вагнеровские обрезаные мутят

10.08.2020 13:22
гость

10.08.2020 13:17
- гость -
Смешно читать китайских ***лизов

Пиндосских ***лизов смешней

10.08.2020 13:23
гость

А протестующие против Батьки

10.08.2020 13:24
- гость -

10.08.2020 13:17
- гость -
12:33
гость
С интернетом в Белоруссии все, как в Китае, только проще. Поэтому они с Китаем сейчас дружат. А Китай вторая экономика мира. Могла стать первой, если бы США санкциями не поддушивали
------------
Смешно читать китайских ***лизов.

видно тебе природная гибкость позволяет удовлетворять себя орально

10.08.2020 13:24
гость

США сейчас тоже за Батьку

10.08.2020 13:25
точный

зачем нам, кто за Батьку идти на улицу и кричать об этом? мы просто проголосовали

10.08.2020 13:25
гость

В Белоруссии сейчас много и китайских и пиндосских ***лизов

10.08.2020 13:27
гость

Протестующие думают, что их проголосовало больше, вот и орут

10.08.2020 13:27
гость

Иногда власть берут не те, кого больше, а кто громче орет

10.08.2020 13:36
Правда

Что касается "пиндостана", то не надо забывать, что наши "новые русские" господа с нерусскими лицами, фамилиями и паспортами сплошь и рядом живут в США, имеют там гражданство и платят там налоги с доходов тех предприятий, которые находятся у нас и которые украли у нас в 90-е.
Китай уже контролирует у нас огромные территории в Сибири и на ДВ и даже содержит там своих "ихтамнетов", дожидаясь часа "Х".
А после брексита многие наши "британцы" из чиновников и силовиков бросились массово скупать недвигу в Берлине, куда вывозят деньги и золото сотнями миллиардов евро своими бизнесджетами.

10.08.2020 13:43
Как то так

10.08.2020 13:03
- гость -
Наш то обнуленец бункерный, заигравшийся в старомосковские цацки. Казачки, бесогоны, домострой, империя от Атлантики до Тихого океана, соревнование с Америкой до надрыва пупка, прижух. На востоке Хабаровске, на западе Минск, против эволюции не попрёшь, ни ОМОН ни росгвардия не поможет

Продолжу. Все на самолёты до Минска, берём кастрюли, чай и хорошее настроение. Было уже, грустно девочки.

10.08.2020 13:46
- гость -

13:24
- гость -
видно тебе природная гибкость позволяет удовлетворять себя орально
----------
Бегите жёлтого господина ублажайте, он вас мышиным супом накормит, а потом как уйгура в лагерь отправит и на органы разберёт, если здоровы.

10.08.2020 13:50
- гость -

80% пошли с понедельника на работу, т.к. предприятия не закрывались и постоянно работали.
а вот эти 20% кто не работает, по любой причине, газуют...
Представьте бы у нас безработица была 20%???

10.08.2020 14:04
- гость -

Выборы. Требуют свободы выбирать клубничную плантацию в чужой стране

10.08.2020 14:11
- гость -

батька диктатор, со всеми вытекающими

Мне больше нравится диктатура пролетариата, чем диктатура буржуев. Такая она диктатура. Пока у батьки что-то среднее и поэтому не нравится ни тем, ни другим

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