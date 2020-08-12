Пока еще лето. Успевай купить модный купальник итальянского производства

Лето приходит и уходит, а модный купальник (а лучше несколько) в гардеробе каждой девушки должны присутствовать всегда. Важно, чтобы летний наряд был не только стильным, но и изготовлен из качественных материалов, а также при необходимости скрывал недостатки фигуры. Консультанты магазина "Блис" рассказали, как подобрать и модную, и добротную пляжную обновку.

Стильный стальной цвет никогда и не выходит из моды. Но в этом сезоне классический раздельный образ актуализирован одной широкой задней плетеной бретелькой.

Бюст – фиксированные треугольники с плавающими корректорами и эластичным низом, украшенный небольшим перекрестом и стразами. Низ – классические плавки средней посадки со шлевками и макраме по передней детали.

Модель изготовлена из блестящей ткани Lucidi-Shiny от итальянской компании CARVICO.

Вечно модный синий в тренде и в 2020 году. Особенность этого купальника – его минимализм, который позволяет подчеркнуть достоинства вашей фигуры, не отвлекая внимание на детали. Бюст – формованные передвижные треугольники с драпировкой. Он фиксируется тонкими бретелями на шее и спине. Плавки – супермодной посадки – высокие и открытые. Плавные линии зрительно удлиняют ноги.

Купальник выполнен из шелковистой эластичной фактурной ткани с мерцающим эффектом. Материал быстро сохнет и не выгорает на солнце.

В моде в этом сезоне не только минимализм. Снова стали популярными пляжные комплекты. Бюст выполнен в трех цветах: от ярко-синего до небесно-голубого. Подвижные чашечки имеют внутри съемные корректоры. Фиксируется тонкими изящными завязками на шее и спине. Синие однотонные плавки имеют очень комфортную посадку. Особенно модными их делают соблазнительные завязки по бокам – тренд 2020 года.

И самый стильный элемент этого трио – болеро с короткими рукавами, воротником-стойкой на молнии, эластичной резинкой по низу и эффектной вставкой из упругой сетки сзади. Комплект изготовлен из блестящего эластичного материала и оформлен контрастными вставками в стиле коллекции "Голубые Гавайи".

И еще одна модная модель – молодежный купальник-трикини. Бюст представляет собой мягкие треугольники с плавающими съемными корректорами. Сверху он зафиксирован тонкими завязками на шее, а под грудью – двойным поясом и завязками на спине. Ткань на животе с ярким рисунком переходит в однотонный низ комфортной посадки. Некоторая "прикрытость" добавляет вашему образу загадочности. А продуманный вырез по бокам сделает талию зрительно стройнее.

Все эти купальники есть в размерах от 42 до 48. И купить их можно в магазинах "Блис".

"Блис" в Барнауле:

ул. Гоголя, д. 55,

ЦУМ,

Белинского, 12,

ТЦ "Лето" на Павловском тракте, 251а

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