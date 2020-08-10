Москвичка рассказала о своем путешествии на Алтай. Все очень плохо

Москвичка Елена Стюарт на своей странице в Facebook поделилась впечатлениями о поездке на Алтай. Девушке не хватило атрибутов роскоши.
"Асфальт местами как после землетрясения, лошадки и коровы на дороге. На дорогу падают камни, потому что отвесные скалы не закрыты сеткой, как в Европе. Ну и самое главное: лица наших прекрасных соотечественников, живущих тут: уставшие, озлобленные и неудовлетворенные жизнью, пытающиеся нагреть тебя на всем, особенно, когда ты на "Порше", – написала Елена.
По ее мнению, Телецкому озеру не хватает катеров с холодным шампанским, также ей не понравилось то, что она смогла арендовать только Porsche Cayenne, а за полет на вертолете пришлось отдать 60 тысяч.
При этом, судя по первым постам в ленте, начало отдыха Стюарт понравилось настолько, что она даже была готова попрощаться с Ниццей, но к концу путешествия роскоши все-таки не хватило, и каникулы москвичка решила завершить раньше срока.
"Но могу сказать, что Телецкое озеро круче Гарды и Комо. Здесь бы сделать аренду небольших яхт (не катеров), с туалетом и каютой, и так, чтобы бутылочка холодного шампанского была холодной сразу. Сделать кафешки с туалетами, ну и скот убрать с дорог. Вчера чудом не сбила лошадку в ночи (ее просто не было видно совсем и она решила с обочины выйти на дорогу", – подытожила москвичка.
Комментарии
Вас, богатых, не поймёшь
Роскоши ей не хватило, привыкли что вся страна работает на 1 город.
в кои то веки согласен с деВачкой из Москау,
теплое шампанское и отсутствие яхт с сортирами - ну так, можно согласиться, а вот действительно, какого рожна коровы на дорогах?! тут вот прям права-права.
Быстрей бы открыли им Кому и Гарду, засрут же все.
Тоже хотел сгонять на Телецкое, родился и вырос в Барнауле, но там ни разу не был. Озвучили ценник 3500 р в сутки за деревянную халупу, хорошо хоть с с/у внутри. Непонятно за что такая цена.
В Сочах снимал номер в гостевом доме в июле за 1500 р, с кондюком.
На Телецком, впрочем как и везде в Горном ребята приборзели несколько с ценами.
Так давно известно - нужно знать, куда и зачем именно ты едешь. Идешь в пешку - не ждешь условий гостиницы, едешь на Кавказ или Алтай - ну увы, там коровы ходят по трассам - других дорог для них просто нет. Нужно шампанское на катере - едешь туда, где привыкла отдыхать эта девушка. Так что - попутного ветра в горбатую спину, воздух будет чище.
10.08.2020 13:15
- гость -
А смысл вообще ехать в Горный, чтобы сидеть на базе? Тем более на Телецком, где в общем пойти особо некуда. Тогда уж либо автомобильный маршрут с радиалками, либо пешка. А пить водку, загорать и париться в бане можно в любой точке нашей Родины, зачем для этого ехать так далеко?
были в Маскве, то же не было холодного шампусика в гостиницэ
Собрать бы всех таких =лядей на одну яхту! И ко дну!
Ну дык пусть отдыхают в европах. Без московских туристов и тише чище будет.
10.08.2020 13:31
- гость - Собрать бы всех таких =лядей на одну яхту! И ко дну!
Топили уже пароходы и баржи с буржуями. Лучше не стало.
Узкий свой мирок не нужно проецировать на наш Алтай.
Пустышка.
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Бедная маааасквичка... Лошадка ей помешала, тоже мне, Ёжик в тумане! А она не забыла, что такое грабли, часом? И сколько лет она москвичка, интересно?
Ездил на Телецкое нынче, не мажор, 5 лет там не был, ещё 5 не поеду. Дороги просто ужас, и коровы тут не причем. Яма на яме как после войны. До Монголии дорога в 1000 раз лучше по Чуйскому.
Сбить лошадку на порше - это диссонанс! Верблюда еще куда ни шло!
...лица наших прекрасных соотечественников, живущих тут: уставшие, озлобленные и неудовлетворенные жизнью, пытающиеся нагреть тебя на всем...
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это и понятно если 90% денег всей страны в столице, то возможно где-то на периферии на крышу Порше будут падать коровы с обочин дороги...
Пусть расскажет как порше заработала.
Лица ей не понравились... здесь не европа, угождать кому попало не любят
Пусть расскажет как порше заработала.
Лучше пусть расскажет, ЧЕМ!
А где же коровам пастись? Они переходят от поля к полю. Что вы докопались к этим бедным животным? Сами то молоко пьете, мясо их жрете. Эта мадам странная. Может для нее весь мир переделать7 Не нравится сиди в своей Москве. И не рыпайся.
я бы даже сказал - пусть покажет чем?