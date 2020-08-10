В Алтайском крае новосибирец ограбил 17-летних автостопщиков

В Алтайском крае задержали подозреваемого в грабеже трех 17-летних подростков, которые решили автостопом доехать до соседнего села, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По предварительным данным, несовершеннолетние решили на попутке добраться из Павловска до Рогозихи. На трассе они остановили фуру, в кабине которой, кроме водителя, сидел пассажир.
В какой-то момент владелец авто остановился под предлогом осмотра автомобиля. Когда все вышли из салона машины, попутчик, угрожая подросткам физической расправой, отобрал у них телефон и смарт-часы. После этого водитель и грабитель уехали, оставив парней на трассе. Общая сумма ущерба составила 12,5 тысячи рублей.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Новосибирска, который признался в содеянном и вернул похищенное. Тем не менее ему грозит до семи лет тюрьмы.
Комментарии
Не ходите дети в Африку гулять...
во-во, насмотрятся киношек, 17 лет ума нет
Что за парни нынче пошли. ТелкИ! Все из под мамкиной юбки не могут вылезти.