На Алтае полицейские задержали серийного грабителя из Новосибирска

В Республике Алтай полицейские задержали серийного грабителя из Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным уголовного розыска, с мая по июнь 2020 года в областной столице злоумышленник нападал на пенсионерок и срывал с них золотые цепочки. Всего от рук грабителя пострадали шесть женщин, а общая сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей.
После своего последнего преступления мужчина решил скрыться и нанялся сезонным рабочим в одну из компаний, которая заготавливает лекарственные травы и кедровые орехи в Горном Алтае.
Полицейские из Республики Алтай помогли коллегам выяснить местонахождение подозреваемого и на внедорожниках доставили их до стоянки заготовителей в Чойском районе, где мужчину задержали. Правоохранители выяснили, что ранее его уже судили за аналогичные преступления – последний раз злоумышленник отбывал срок за 11 грабежей и освободился из колонии в конце 2019 года.
Сейчас мужчина находится под стражей, следствие собирает доказательную базу и выясняет другие преступные эпизоды.
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