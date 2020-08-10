Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса

Из-за вспышек сезонных инфекций осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19. Такое предположение "Известиям" высказал иммунолог и академик РАН Арег Тотолян.
"Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы", – сказал ученый.
Тотолян отметил, что сейчас эксперты не могут однозначно ответить на вопрос, как коронавирус будет сочетаться с сезонными инфекциями. Возможно, они утяжелят состояние больного или, наоборот, помогут выработать антитела, которые обеспечат организм перекрестной защитой.
Как ранее сообщил amic.ru, по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, вторая волна коронавируса придет в октябре-ноябре. При этом COVID-19 "приспособится к человеческой популяции", а количество летальных исходов заболевания снизится.
Комментарии
— Что лучше защищает: вакцина или приобретенный при встрече с инфекцией иммунитет?
— Опыт работы с различными инфекциями свидетельствует в пользу иммунитета, приобретенного естественным путем, через заболевание. Он более стойкий. Если уж он не будет защищать, то добиться этого через вакцинацию еще меньше шансов.
— Какой эффект может дать предрекаемое многими экспертами осеннее сочетание SARS-CoV-2 c гриппом, парагриппом, ранее известными и относительно безобидными коронавирусами?
— Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту. К тому же глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно предупредила, что в этом эпидсезоне ожидается циркулирование других штаммов гриппа, чем в прошлые годы, от них россияне еще не прививались. Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь.
Выдержка из оригинальной статьи . Почитайте полностью. Источник "Известия"
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А может и не столкнутся
эксперт уже давно синоним поговорке: я не специалист но посмотреть могу
«..должны быть морально готовы». А может надо материально подготовиться ?
Есть случаи ,переболевшие ковидом,снова им болеют.Антитела есть в крови,но штамп другой уже..Вот и весь рассказ.