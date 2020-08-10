Россияне смогут исправлять свою неактуальную кредитную историю, если банк отказывается это делать, а также неограниченное количество раз узнавать свой кредитный рейтинг. Об этом "Известиям" рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.
Он напомнил, что в 2021 году в России частично вступит в силу закон о квалифицированных бюро кредитных историй. По новым правилам записи о кредитах граждан будут храниться семь лет вместо 10, а россияне смогут исправить свою кредитную историю, если банк отказывается вносить в нее правки или совсем исчез. Для этого россиянам потребуется решение суда.
Кроме того, каждому соотечественнику присвоят индивидуальный кредитный рейтинг, который можно будет посмотреть неограниченное количество раз.
Комментарии
На свободу с чистой совестью )))