Зампред правительства Республики Алтай ушел в отставку после скандала на День ВДВ

Первый зампред правительства Республики Алтай Алексей Тюхтенев ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Хорохордин, передают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу властей.
Как уже сообщал amic.ru, 2 августа Тюхтенев посетил мероприятия в честь Дня воздушно-десантных войск, которые прошли без согласования с Роспотребнадзором, по сути, нарушив "ковидные" указы Хорохордина. Тогда местные телеграм-каналы предположили, что чиновника отправят в отставку.
Кто займет должность первого заместителя председателя, курирующего социальные вопросы и внутреннюю политику, пока неизвестно.
Тюхтенев был назначен первым вице-премьером осенью 2019 года, до этого неоднократно занимал различные руководящие должности в органах власти – был министром имущественных отношений, зампредом регионального правительства, первым вице-премьером.
Комментарии
Это что же получается что день ВДВ бывает двух типов, согласованный с Роспотребнадзором и не согласованный с Роспотребнадзором? На первом можно ходить толпой без масок всем включая губернатора, а на втором появляться нельзя?