Пенсионеры, которые пропали в Алтайском крае, погибли в ДТП

Владимир и Надежда Ветровы, о пропаже которых стало известно 6 августа, погибли в ДТП. Информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Предположительно, 70-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги. В результате происшествия она и пассажир 74 лет скончались на месте. Как сообщили в Следкоме, на место выезжали представители ведомства, однако насильственных следов смерти не обнаружили. Материалы переданы в полицию. Дело расследуется как ДТП.
Как уточняет "КП", у женщины мог произойти сердечный приступ или отрыв тромба, а из-за того что машина находилась в кювете, поиски пропавших затянулись.
Напомним, что 6 августа стало известно о пропаже супружеской пары. Позднее поисковики сообщили, что пенсионеров нашли мертвыми.
Комментарии
опять 70+ .....может всетаки не стоит в таком возрасте а руль? Ладно самим себя не жалко....могут ведь окружающие пострадать. и реакция и слуг и зрения то вовсе не те....
И зачем было тянуть интригу, почему сразу про ДТП не сообщить, и поисковики как просить о помощи так они первые со своими листовками, а потом тишина интриги, не приятно все это
Ужас какой! У кого-то и мама, и папа ушли сразу... Как говорится, умерли в один день... Господи, соболезнования родным, Царствие небесное погибшим!
И умерли в один день.