Вернувшимся из Турции туристам придется сдавать тест на COVID-19 за свой счет

Алтайские туристы, которые вернутся из Турции домой, обязаны будут пройти тест на коронавирус. Об этом во время пресс-конференции рассказала Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону.
"В соответствии с 22-м постановлением Анны Поповой, главного санитарного врача РФ, все российские пассажиры, которые прибывают авиарейсами из-за границы, обязаны будут в течение трех дней по прибытии пройти ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию. И результаты должны быть подгружены на портал "Госуслуги", где они будут зарегистрированы при посадке на рейс", – пояснила Ульяна Калинина.
Пройти тест можно в любом медицинском учреждении, которое предоставляет такую услугу. Если результаты исследования будут положительными, то туристу придется уйти на самоизоляцию. Также если в течение 14 дней после прибытия в страну состояние здоровья ухудшится, нужно будет обратиться к врачу.
Что касаются людей, которые на машине или другим транспортом прибывают в регион из Казахстана, то по ним алгоритм действий еще отрабатывается. "Но пока предполагается, что также придется в течение трех дней пройти обследование ПЦР-методом", – пояснила Калинина.
Напомним, с августа для россиян открыли некоторые зарубежные страны, в том числе Турцию. Улететь напрямую из Барнаула в Анталью не получится, но есть рейсы с пересадкой через Москву.
Комментарии
Щяяааазз! Разбежалися!
Тем более по вашему опыту встреч и проверок в аэропорту-не дождётесь!
а иначе что будет, если не сделаешь этот тест за свои деньги?
должны по омс проверить температуру
Пусть в москве тест делают,прежде чем сюда тащиться.На турцию бабки есть,а на тест-нет?Потребовать с туроператоров,чтобы тестировали - и всего делов то
Иначе - любимое занятие заботы о народе - ШТРАФ !
10.08.2020 17:24
гость
а иначе что будет, если не сделаешь этот тест за свои деньги?
А ничего не будет Такие "умные" в Роспотребнадзоре. Что ничего не говорят. Но могут и посадить лет на 20. Или штраф 10000000.Но потом.
На турцию бабки есть,а на тест-нет?
Не гони .Они не из Лондона едут или Швейцарии. В Турции на что хватило, на то потратили.
На турцию бабки есть,а на тест-нет?
Не гони .Они не из Лондона едут или Швейцарии. В Турции на что хватило, на то потратили.
У большинства и на турцию нет