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"Не авторитаризм, а какая-то диктатура": выборы в Белоруссии и судьба Лукашенко

, ИА "Амител"
Политологи предполагают, что волнения в стране могут продолжиться
Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.by

Победа Александра Лукашенко в минувшее воскресенье на выборах президента Белоруссии остается самой обсуждаемой темой последних суток. Ночные выступления в Минске, разгон митингующих при помощи полиции, десятки раненых и удивительные для такой истории 80% голосов поддержки избирателей в первом туре.

Люди не признают результаты выборов президента республики. По некоторым данным, в стране может начаться общенациональная забастовка, параллельно объявлена срочная мобилизация в армию. Amic.ru при помощи экспертов постарался разобраться в истоках конфликта, прогнозах на дальнейшее противостояние и судьбу белорусского лидера. Большинство сходится во мнении, что власть Лукашенко удержит, но серьезных перспектив как политик окажется лишен. Многие за глаза уже называют его "хромой уткой".

Режим на штыках

Протесты, прокатившиеся по стране накануне, вряд ли приобретут еще более серьезный размах или продлятся сколько-нибудь долго. Силовики даже в условиях очевидной непопулярности Лукашенко не станут поддерживать протестующих, предполагает политолог Александр Кынев.

"Белорусский народ никогда не был знаменит протестами. Это не та нация, которая, скажем так, демонстрировала в прошлом какой-то свой революционный нрав. Поэтому шансы на какой-то протест длительный и массовый мне кажутся небольшими. Это будет сохранение режима на штыках, но уход Лукашенко неизбежен, потому что на штыках долго сидеть нельзя".

А вот политтехнолог Константин Лукин уверен, что в данном случае не правы оказались обе стороны конфликта. На усталость от очередного срока белорусского президента наложилась прямолинейно-агрессивная политика властей по отношению к митингующим. "Очевидно, народ будет продолжать бунтовать, и компромисса здесь невидно. Оппозиция уже неоднократно заявляла, что готова получить власть только путем переворота. И та, и другая сторона настроены очень решительно: одни – лезть под пули, другие – идти на силовой разгон демонстрантов", – комментирует собеседник.

"Сценарий того, что сейчас происходит в Белоруссии, предугадывался задолго до 9 августа. Да, экспертное сообщество не сомневалось в победе Лукашенко, особенно после того, как были обнародованы цифры по досрочному голосованию. При этом есть большое сомнение в пресловутых 80%. Оппозиция заранее понимала, что им не выиграть и готовилась к масштабным протестным акциям", – говорит Лукин.

Основной вопрос – как все происходящее в стране воспримет массовый обыватель, глубинный народ. Пока большинство молчит и просто наблюдает со стороны.

"Могу предположить, что на этот раз власть все-таки одержит верх, обуздает протесты с помощью массовых задержаний. Слишком уж слаба оппозиция в Белоруссии, у нее нет ярко выраженных лидеров, ей тоже, как и власти, не верят. Единственная причина, почему к ней примыкают сторонники – желание перемен", – убежден спикер.

Между тем говорить о спокойном новом сроке для "батьки" не приходится, ведь узурпация власти всегда приводит к одному результату. Удастся ли оппозиции отстоять свои требования, уже неважно, исторический процесс запущен, считает политолог Илья Гращенков.

"Это уже даже не авторитаризм, а классическая диктатура, по образцу латиноамериканских хунт. Вопрос лишь в том, а готовы ли сами военные и элиты сделать ставку на шестой президентский срок", – задает риторический вопрос эксперт.

Занял глухую оборону от граждан

Лукашенко, видимо, на ближайшую перспективу сохранит пост, но все будут понимать, что он сохраняет пост нелегитимным путем на фальсифицированных выборах, полагает Александр Кынев.

"Лукашенко выходит из всей этой истории максимально ослабленным, – полагает спикер. – Для России это дополнительный сигнал, что та политическая система координат, в которой жило российское руководство, сыпется по всем фронтам и внутри, и снаружи".

Константин Лукин уверен, что Лукашенко окончательно после пирровой победы превратится в "хромую утку". Раньше белорусский президент опирался на народ, обладая неплохим рейтингом. Сейчас вся надежда – на чиновников и силовиков, которым Лукашенко обязан своей победой.

"Ситуация поменялась кардинально, режим будет держаться на номенклатуре, которая чаще всего, как показывает история, и предает. Нестабильная ситуация в стране – это еще и шанс для элиты начать вести свою игру… У России нет в Белоруссии своих сил, которые бы отстаивали интересы страны, нет авторитета у РФ и среди местной оппозиции", – напоминает политтехнолог.

Очередной президентский срок Лукашенко не будет легким. В этом уверен политолог Гращенков. "Набравший почти 80% Лукашенко вряд ли теперь сможет считаться легитимным главой государства, так как результаты не готов признать никто – ни народ, ни мировое сообщество. Возможно, отдельные "игроки" в лице КНР или даже России, неохотно, но признают, но на это не надеется и сам Лукашенко, который занял глухую оборону, как от своих сограждан, так и от всего мира в целом. Похоже, что реальные результаты почти зеркально противоположные, судя по независимым экзитполам, Лукашенко набрал около 6-10%, а его основной конкурент Тихановская – около 60-70%".

Забудьте о союзном государстве

Константин Лукин делает вывод, что о союзном государстве России и Белоруссии на ближайшие годы точно можно забыть. "Впрочем, и раньше были только громкие заявления и не более того. Пока точек входа на Белоруссию у нас нет", – констатировал эксперт.

Лукин считает, что уже в ближайшее время Лукашенко приступит к выстраиванию транзита власти. Баллотироваться в следующий раз он вряд ли будет (хотя возраст и позволяет). Поэтому главная цель – как уйти, чтобы не потерять все. "Конструкцию какую-то, скорее всего, найдут – примеров, как это сделать, хватает", – отметил собеседник.

Илья Гращенков констатирует, что разнонаправленная политика Лукашенко породила столь же пеструю систему, часть которой ориентирована на США, часть – на Россию, а остальные – на Евросоюз, КНР и другие государства-партнеры.

По мнению Гращенкова, положение России в данной ситуации столь же тяжелое, каким было накануне украинских событий в 2014 году.

"Никакой другой политики, кроме Бабича (бывший посол РФ в Белоруссии — прим. ред.) и личных контактов Путин-Лукашенко, больше никто не вел. Запутавшись в истериках Лукашенко, наша пропаганда уже пару-тройку раз переобулась в воздухе: то поддерживая, то покусывая соседа. Охранители привычно бьют тревогу, боясь, как бы белорусский "пожар" не перекинулся на Москву. И все привычно забывают про народ, как источник власти", — сделал вывод политолог.

...Так или иначе, судя по событиям в Минске, люди не хотят пожизненного правления Лукашенко. Напомним, что до нынешних выборов не были допущены главные соперники Лукашенко по президентской гонке. Вполне вероятно, что 10 августа история с массовыми акциями протеста и столкновениями с силовиками получит продолжение, и тогда это станет действительно серьезным звоночком для власти. Правда, шанс, что она услышит людей и пойдет хоть на какие-то уступки, стремится к нулю.

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