Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в телеграмме.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и, по предварительным данным, за нынешнего главу государства проголосовали более 80% избирателей. После объявления предварительных итогов во многих городах страны начались протесты, которые привели к стычкам с правоохранительными органами.
Комментарии
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Наверное хочет, чтобы батька вагнеровцев отпустил. Но если батьки придется бежать в Ростов, то там его скорее всего возьмут под стражу. Будут на вагнеровцев меняться
А Зеленский не поздравил
поздравил...только у нас то чо об этом писать?
тормознул, но потом опомнился
Поздравляю!!!
гость
А Зеленский не поздравил
Зе рассчитывал,что батьку сметут-теперь придется выбирать-признает выборы-пиндосы сожрут
Какой уж тут праздник. Обыкновенный фашизм. Нам стоит присмотреться к Белоруссии. Она шагает в пропасть чуть быстрее.
За диктатором сила. Несогласных побьют, посадят...
Обычная история, как восстание Пугачёва....
Никто не поддержал.
Славяне сильно безразличные и ленивые....
10.08.2020 18:04
- гость -
Кому это вам?Присмотритесь лучше к своей неньке.