Количество бюджетных мест увеличилось в алтайских вузах

Министр образования Алтайского края Максим Костенко во время аппаратного совещания в правительстве сообщил о том, что в вузах региона увеличилось количество бюджетных мест.
"Мы отправляли письмо в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации по выделению бюджетных средств. Такие средства были выделены на 223 бюджетных места. Лидеры – Алтайский государственный университет и Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова. Все вузы региона получили дополнительную долю бюджетных мест, что хорошо, потому что многие выпускники хотят остаться учиться в Алтайском крае. Всего у нас 7750 бюджетных мест (бакалавриат и магистратура), что значительно выше предыдущего периода", – сказал Костенко.
Министр также отметил, что количество мест в колледжах сохранилось на уровне предыдущего года, пишет официальный сайт региона.
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