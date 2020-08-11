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Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 11 августа

, ИА "Амител"
В регион приходят дожди
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары и повышенной пожароопасности. При этом в некоторых районах возможны дожди и грозы. 

В регионе температура воздуха днем составит +27...+32 градуса. Местами ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах края возможны грозы.

Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +28...+30 градусов. Во второй половине дня, по прогнозам синоптиков, ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 6-11 метров в секунду. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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