Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 11 августа

На территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары и повышенной пожароопасности. При этом в некоторых районах возможны дожди и грозы.
В регионе температура воздуха днем составит +27...+32 градуса. Местами ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах края возможны грозы.
Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +28...+30 градусов. Во второй половине дня, по прогнозам синоптиков, ожидается кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, 6-11 метров в секунду.
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