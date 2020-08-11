Жительница Барнаула рассказала о проблемах с водой в частном секторе

Жительница частного сектора в Барнауле рассказала о проблемах с подачей воды в районе улицы Сизова. Неполадки наблюдаются все лето, написала она в сообществе Barnaul22.
Женщина живет в доме по адресу Сизова, 8. По ее словам, все лето в кранах нет напора, а решить вопрос с водоканалом не получилось, поскольку специалисты приехали, произвели замер и сделали вывод, что все показатели в норме. Женщина отметила, что они приехали днем, а проблемы с напором происходят по вечерам.
"Еще вопрос: если водопровод не числится в реестре объектов муниципальной собственности, то кому мы платим за воду? К слову, в летний период около 1000 рублей", – добавила горожанка.
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По ее словам, все лето в кранах нет напора, а решить вопрос с Водоканалом не получилось, поскольку специалисты приехали, произвели замер и сделали вывод, что все показатели в норме. Женщина отметила, что они приехали днем, а проблемы с напором происходят по вечерам.
дык огороды все поливают, вот напор и проседает
если обеспечат вечером напор то днем изношенные трубы порвет - плакаться тетка будет что вообще воды нет....
В Бельмесево вообще куб воды теперь стоит как крыло от самолета. А вода как не бежала нормально, так и не бежит. 3 тр в месяц.