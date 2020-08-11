В Барнауле скорая забрала мужчину после падения с турника

Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что спорт может быть не всегда полезен для здоровья. Иногда он доводит и до больничной койки.
Так, одного горе-спортсмена на скорой увезли после падения с турника во дворе дома № 232 на улице Георгия Исакова. По словам очевидцев, на вид неудачливому атлету около 45-50 лет и, вполне возможно, что к снаряду он подошел в состоянии алкогольного опьянения.
Судя по опубликованному в Сети видео, самостоятельно подняться после падения мужчина не смог. На помощь пострадавшему вызвали медиков, которые и увезли его с места происшествия в больницу.
Комментарии
Может не пьян.
трезвый мужчина на турник не полезет
мужчина это случайно выживший мальчик
синька это зло