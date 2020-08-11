Новые случаи COVID-19 выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Горном Алтае зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
"Коронавирус подтвердился у трех жителей Шебалинского района; у двух жителей города Горно-Алтайска; у жителей Майминского, Турочакского и Чемальского районов. Два из восьми новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", – сообщили в оперштабе.
Таким образом, общее число инфицированных в регионе теперь составляет 1739. Из этого числа 1450 человек уже выздоровели и выписаны из больниц. За сутки вылечились еще 44 пациента.
Ранее amic.ru писал, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин 7 августа провел заседание оперативного штаба, на котором приняли решение смягчить профилактические меры по коронавирусу.
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