"Какой-то вы подозрительный". Фотопрогулка по самому криминогенному парку Барнаула

Когда-то парк "Юбилейный" (улица Гущина, 148) был гордостью Барнаула. По словам старожилов, здесь были лучшие в городе танцплощадки. А мультфильмы дети смотрели внутри настоящего самолета. Но после распада СССР "Юбилейный" так и не нашел доброго хозяина и превратился в самый криминальный район столицы края. Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников прогулялся по территории парка и остался под большим впечатлением.

Когда в поисковую строку "Googl карты" вбиваешь фразу "парк Юбилейный. Барнаул", сервис выдает информацию, что парк закрыт и закрыт навсегда. И действительно, оказываясь у главного входа некогда цветущего сада, понимаешь: место заброшено. Вход исписан нецензурной бранью, повсюду бутылки из-под дешевого алкоголя, использованные контрацептивы.

Парк практически пуст. А атмосфера, которая там царит, заставляет шарахаться от редких прохожих. Впрочем, идеальным для себя эту территорию считают парочки, которые жаждут скрыться от ненужного внимания. А еще "Юбилейный" — место притяжения так называемых закладчиков (курьеры, которые доставляют наркотики в условное место. Часто — общедоступное, но при этом хорошо скрытое). Именно поэтому в парке дежурят патрули росгвардейцев и сотрудников ГУВД. С помощью биноклей они выискивают подозрительных людей, которые хотят заработать на продаже наркотиков.

Моя персона привлекла их внимание уже через 10 минут после начала прогулки по парку. С меня потребовали документы и объяснение причин нахождения в парке. "Выглядите слишком подозрительно, мусор фотографируете зачем-то", — объясняет опер.

Сотрудников четверо, они вежливы и настойчивы. Двое стоят сзади, один совсем плотно, боится, что начну убегать. Проверка тщательная и долгая — 30 минут. Изучают мое удостоверение журналиста, фотографии в фотоаппарате и даже переписку в телефоне. И отпускают с добрым напутствием: "А мусора тут столько, что за три года не вывести. Сходите в конец парка, там вовсе свалку организовали"

И действительно, в дальнем углу парка, ближе к улице Чудненко — большущая свалка. Это уже не пустые бутылки и стаканы. Это промышленный мусор, который сюда, по всей видимости, уже долгое время свозят неизвестные предприятия. На большой территории выкопаны огромные ямы, они потихоньку заполняются отходами. Почти что второй мусорный полигон. Только в самом городе. За разросшимися густыми кустарниками свалку не видно, зелень хорошо маскирует это место.

Парк оставляет гнетущее впечатление. Он уже давно превратился в мрачное и тревожное место. Плотно зарос деревьями. Кажется, что оказался в настоящей чаще и вот-вот выйдет медведь. Впрочем, ненадолго — следы человека тут везде. На изредка встречающихся полянах — остатки костра, бутылки из-под водки, презервативы. А ведь когда-то этот "Юбилейный" был красивым и ухоженным. В 1950—1960-е годы на территории парка была танцплощадка для молодежи, работали летние кафе и был даже бассейн. Заасфальтированные дорожки освещали фонари. В 1970-е годы здесь появились аттракционы для детей и взрослых: качели, колесо обозрения, горки, игровые автоматы, карусели, тир. Главной гордостью парка был списанный самолёт ТУ-104. Для детей в салоне самолета крутили мультфильмы. После распада СССР разруха пришла и сюда.

Все, что осталось от былого величия этого места, это затянутые тиной бетонные основания зданий. В самом сердце парка — остатки сцены. Сейчас только сцена и композиция главного входа в парк — последнее, что говорит о том, что когда-то тут была цивилизация.

На окраине "Юбилейного" меня еще раз останавливают, уже сотрудники Росгвардии. "Много вас тут ходят, рыскают. Не подумайте ничего, мы у каждого документы смотрим. Место опасное, оно стало домом родным для пьяни и бездомных" — объясняет росгвардеец.

И все-таки, несмотря на мусор и криминальную атмосферу, в "Юбилейный" приходят погулять те, кто живут в соседних домах. По дорожкам бегают ценители здорового образа жизни. И тайком от родителей собираются подростки. В этом районе города нет зеленых уголков, и людям просто необходим парк, где можно спокойно погулять и отдохнуть.

С 1991 года у парка нет хозяина. Администрация Барнаула неоднократно пыталась найти арендаторов и инвесторов на восстановление парка, но безуспешно. В сентябре 2016 года городская администрация предложила обустроить в парке спортивную зону с крытым футбольным манежем, скалодромом, площадками для скейтборда, пейнтбола, баскетбола и пр. Но для этого требовалось вырубить почти 40% зеленой зоны. Горожане проголосовали против.

В 2013 году Общественная палата региона тоже предложила сделать в "Юбилейном" Парк здоровья, где барнаульцы могли бы гулять, бегать, кататься на велосипедах. При этом предполагалось максимально сохранить экологическую составляющую парка. Однако проект не получил развития.