"Какой-то вы подозрительный". Фотопрогулка по самому криминогенному парку Барнаула

Когда-то парк "Юбилейный" (улица Гущина, 148) был гордостью Барнаула. По словам старожилов, здесь были лучшие в городе танцплощадки. А мультфильмы дети смотрели внутри настоящего самолета. Но после распада СССР "Юбилейный" так и не нашел доброго хозяина и превратился в самый криминальный район столицы края. Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников прогулялся по территории парка и остался под большим впечатлением.
Когда в поисковую строку "Googl карты" вбиваешь фразу "парк Юбилейный. Барнаул", сервис выдает информацию, что парк закрыт и закрыт навсегда. И действительно, оказываясь у главного входа некогда цветущего сада, понимаешь: место заброшено. Вход исписан нецензурной бранью, повсюду бутылки из-под дешевого алкоголя, использованные контрацептивы.
Парк практически пуст. А атмосфера, которая там царит, заставляет шарахаться от редких прохожих. Впрочем, идеальным для себя эту территорию считают парочки, которые жаждут скрыться от ненужного внимания. А еще "Юбилейный" — место притяжения так называемых закладчиков (курьеры, которые доставляют наркотики в условное место. Часто — общедоступное, но при этом хорошо скрытое). Именно поэтому в парке дежурят патрули росгвардейцев и сотрудников ГУВД. С помощью биноклей они выискивают подозрительных людей, которые хотят заработать на продаже наркотиков.
Моя персона привлекла их внимание уже через 10 минут после начала прогулки по парку. С меня потребовали документы и объяснение причин нахождения в парке. "Выглядите слишком подозрительно, мусор фотографируете зачем-то", — объясняет опер.
Сотрудников четверо, они вежливы и настойчивы. Двое стоят сзади, один совсем плотно, боится, что начну убегать. Проверка тщательная и долгая — 30 минут. Изучают мое удостоверение журналиста, фотографии в фотоаппарате и даже переписку в телефоне. И отпускают с добрым напутствием: "А мусора тут столько, что за три года не вывести. Сходите в конец парка, там вовсе свалку организовали"
И действительно, в дальнем углу парка, ближе к улице Чудненко — большущая свалка. Это уже не пустые бутылки и стаканы. Это промышленный мусор, который сюда, по всей видимости, уже долгое время свозят неизвестные предприятия. На большой территории выкопаны огромные ямы, они потихоньку заполняются отходами. Почти что второй мусорный полигон. Только в самом городе. За разросшимися густыми кустарниками свалку не видно, зелень хорошо маскирует это место.
Парк оставляет гнетущее впечатление. Он уже давно превратился в мрачное и тревожное место. Плотно зарос деревьями. Кажется, что оказался в настоящей чаще и вот-вот выйдет медведь. Впрочем, ненадолго — следы человека тут везде. На изредка встречающихся полянах — остатки костра, бутылки из-под водки, презервативы. А ведь когда-то этот "Юбилейный" был красивым и ухоженным. В 1950—1960-е годы на территории парка была танцплощадка для молодежи, работали летние кафе и был даже бассейн. Заасфальтированные дорожки освещали фонари. В 1970-е годы здесь появились аттракционы для детей и взрослых: качели, колесо обозрения, горки, игровые автоматы, карусели, тир. Главной гордостью парка был списанный самолёт ТУ-104. Для детей в салоне самолета крутили мультфильмы. После распада СССР разруха пришла и сюда.
Все, что осталось от былого величия этого места, это затянутые тиной бетонные основания зданий. В самом сердце парка — остатки сцены. Сейчас только сцена и композиция главного входа в парк — последнее, что говорит о том, что когда-то тут была цивилизация.
На окраине "Юбилейного" меня еще раз останавливают, уже сотрудники Росгвардии. "Много вас тут ходят, рыскают. Не подумайте ничего, мы у каждого документы смотрим. Место опасное, оно стало домом родным для пьяни и бездомных" — объясняет росгвардеец.
И все-таки, несмотря на мусор и криминальную атмосферу, в "Юбилейный" приходят погулять те, кто живут в соседних домах. По дорожкам бегают ценители здорового образа жизни. И тайком от родителей собираются подростки. В этом районе города нет зеленых уголков, и людям просто необходим парк, где можно спокойно погулять и отдохнуть.
С 1991 года у парка нет хозяина. Администрация Барнаула неоднократно пыталась найти арендаторов и инвесторов на восстановление парка, но безуспешно. В сентябре 2016 года городская администрация предложила обустроить в парке спортивную зону с крытым футбольным манежем, скалодромом, площадками для скейтборда, пейнтбола, баскетбола и пр. Но для этого требовалось вырубить почти 40% зеленой зоны. Горожане проголосовали против.
В 2013 году Общественная палата региона тоже предложила сделать в "Юбилейном" Парк здоровья, где барнаульцы могли бы гулять, бегать, кататься на велосипедах. При этом предполагалось максимально сохранить экологическую составляющую парка. Однако проект не получил развития.
Комментарии
Гомосеки ещё этот парк облюбовали. И ещё туалеты в Пионере
По словам старожилов, здесь были лучшие в городе танцплощадки
Да, танцплощадки были популярны, но место и тогда было не безопасным. И никаких росгвардейцев не было. Но соглашусь полностью, место сейчас и правда необъяснимо заброшенное. Возникает подозрение, что кто-то просит власть это место не трогать и заинтересовывает ее в этом
Барнаулу не нужны парки и зеленые зоны, ему нужны стройки! Чтобы кое-кому было на что по зеленым Европам отдыхать.
Ту-104 в парке раздербанили задолго до распада СССР, уже в начале 80-х он стоял уже с выдранными креслами.
Здравствуйте. С Юбилейным у меня только хорошие впечатления с детства. Особенно когда чешский лунопарк приезжал.
2.08.2020 07:55
- гость -
Ту-104 в парке раздербанили задолго до распада СССР, уже в начале 80-х он стоял уже с выдранными креслами.
Именно так. Сам видел. Кабина пилота вся раскурочена была. А пацанва из дырок в корпусе сигала на землю.
У нас и в рабочих автобусах кресла уродуют. Вокруг жилых домов бутылки, пакеты и пр. Страна засланцев гос депа
а где фотопрогулка-то? расписанные ворота и менты?
По парку у меня неоднозначное мнение.
С одной стороны это вонючий гадюшник. Мусор строительный, собачий и пищевой на каждом шагу. Среди тех кто там спортом занимается нужно сильно выбирать маршрут, чтоб не надышаться нечистот, которые сливают ассенизаторские машины.
С другой стороны. Это кусок зелени посреди города. В любой западной стране это было бы достопримечательностью. Если доверить нашим его благоустраивать то будет как в Изумрудном. Вырубят и выпилят всё. Или забабахают очередной с атракционами, как будто в городе остальные парки не стоят полупустые и явная нехватка мест для развлечения.
Поэтому выделили бы чуток бабла огородили забором чтоб машины с мусором и г*вном не ездили и клещей травили. И пусть стоит зелёным массивом. Пускай там парочки гуляют, спортсмены бегают да парни в форме прохаживают.
С меня потребовали документы и объяснение причин нахождения в парке
Проверка тщательная и долгая — 30 минут. Изучают мое удостоверение журналиста, фотографии в фотоаппарате и даже переписку в телефоне.
Очередной полицейский беспредел. Для того чтобы гулять в парке не нужны документы и удостоверения. "фотографии в фотоаппарате и даже переписку в телефоне" - это и вовсе шедевр. С тем же успехом могли бы и колоноскопию провести. А вдруг вы что-то очень хорошо прячьте?
12.08.2020 08:22
- гость -
С тем же успехом могли бы и колоноскопию провести.
Не зря автор уделил так много внимания презервативам.
использованным
Смутно, но помню, как совсем маленькая каталась с мамой на этом колесе обозрения. Потом как-то быстро он него остался один каркас, а потом и его не стало. Действительно странно, что много лет парк находится в крайне запущенном состоянии и особых попыток привести его в должный вид не видно. Более того, оказывается, что там постоянно находятся патрули полиции и росгвардии. Т.е., руководство в курсе, что там очаг криминала, рядом с жилым сектором, а причину устранить не хватает способностей.
Когда закончится земля под застройку, тогда дойдет очередь до Юбилейного парка...В 2016 году проходили публичные слушания, на которых присутствовали аж 13 человек!!!!! Я о них не знала, как и многие. Проект "реанимации" парка их не прошел. Очень жаль,потому что парк нужен...город разрастается, район Потока застраивается.В парке реально бегают, гуляют, катаются на велосипедах все: дома по гущина, Юрина, Глушкова, Чудненко, Беляева. Там, несмотря на грязь и мусор легко дышится... Вот на Ускова будет зеленая зона для прогулок, а здесь она уже есть. Почистить, вывезти мусор, проредить поросль и уже будет другой менее удручающий вид.