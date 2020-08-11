Власти Ярового получили в собственность городскую ТЭЦ

Апелляционный суд подтвердил решение арбитражного суда Алтайского края о признании сделки купли-продажи ТЭЦ Ярового от 2016 года недействительными, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас администрация получила резолютивную часть решения суда, а имущественный комплекс станции теперь зарегистрирован за муниципалитетом. На данный момент эксплуатацией занимается МУП "ЯТЭК", а власти города готовят теплоэлектроцентраль к отопительному сезону на правах собственника.
В дальнейшем ТЭЦ планируют передать в концессию, а концессионера определят в результате конкурса.
Напомним, что в ноябре прошлого года на ТЭЦ города Ярового произошел технологический сбой, из-за которого в работе остался лишь один маломощный котел из трех. К 18 ноября температура в квартирах горожан опустилась до 16 градусов.
Причиной стал некачественный влажный уголь, который замерзал и плохо горел. В итоге полностью решить проблему удалось только к 26 ноября.
В результате происшествия власти отстранили ООО "ЯТЭК" от эксплуатации ТЭЦ и передали ее в управление муниципального предприятия.
Комментарии
В дальнейшем ТЭЦ планируют передать в концессию, а концессионера определят в результате конкурса.
Может стоит писать проще, что после ремонта за бюджетные деньги передадут в эксплуатацию олигарху Мельниченко, чтобы он стал ещё богаче?