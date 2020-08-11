Стеклянный двухэтажный павильон хотят построить в центре Барнаула

Фото: avito.ru
На месте пустыря рядом с бывшим шоу-центром "Колизей" планируют построить двухуровневое стеклянное здание площадью 120 квадратных метров, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Речь идет об участке земли, расположенном на улице Пролетарской рядом с пересечением с проспектом Красноармейским.
Владелец участка уверен, что лучше всего стеклянное здание подойдет под кафе или кофейню. Он уже подыскивает арендатора за 150 тысяч рублей в месяц.
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае продают усадьбу, расположенную на полуострове посреди водоема. Она расположена в 50 километрах от Бийска – в Зональном районе, с видом на озеро Иткуль. Владелец имущества готов расстаться с усадьбой за 7,3 млн рублей.
Комментарии
Что за маразм, на оживленной улице, близко к проезжей части, гнать таких архитекторов
А куда гнать?
Только волосатому чуваку этого не показывайте. Он долго материться будет наблюдая гармонию сгоревшего деревянного здания обтянутого тряпкой и стеклянного новодела.
Там не пустырь, а парковая зона.
хорошая будет теплица в такую жару как сегодня!
Правильно, пенсов в частном секторе штрафуют безбожно за клумбы за красной линией, а стекляшки втыкать на перекрестке - эт нормально. Лучше бы горелки убрали и на их месте построили.
то есть даже бордюра никакого, машина теряет управление, летит в эот аквариуум и считайте трупы? Откуда блин понабрали этих горепроектировщиков
11.08.2020 14:09
krash
Крашеный, а откуда будет лететь машина то? Примерную траекторию накарябай.