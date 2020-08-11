Страдающий алкозависимостью бийчанин задолжал почти миллион рублей алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
По данным ведомства, с мая 2007 года мужчину обязали ежемесячно выплачивать бывшей супруге алименты на содержание сына. Деньги он переводил непостоянно, а с 2016 года перестал платить совсем и начал регулярно выпивать. В итоге общая задолженность превысила 930 тысяч рублей.
В июне 2016 года в отношении неплательщика возбудили исполнительное производство, а из-за нежелания искать работу в феврале 2020 года непутевого отца приговорили к 30 часам обязательных работ.
При этом с апреля 2019 года мужчина пребывал в реабилитационном центре для алкозависимых, и, несмотря на возможность трудоустроиться, находился на содержании организации. Сам бийчанин имеет ограничения по труду, связанные только с работой на высоте, электрическим током, движущимися предметами.
С учетом этого прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей", которое уже передано в суд.
Комментарии
При этом с апреля 2019 года мужчина пребывал в реабилитационном центре для алкозависимых, и, несмотря на возможность трудоустроиться
А что хотят эти странные люди в погонах и мантиях? Чтобы он бросил лечение сорвался, спился и умер?
Вы лучше расскажите как вы человека за 4 года вогнали на лям в долги?! Такая вот система гнилая, где зп 12 тыщ а алименты дерут с 45 положенных якобы тыщ. Еще и новость устроили. Да если честно, ему теперь всю жизнь бегать надо от этих долгов. Еще гордятся что статью навязали Дартаньяны. Создайте условия людям, а потом требуйте.
ему теперь всю жизнь бегать надо от этих долгов
Зачем? Надо:
- Заявить, что денег нет и отдавать не с чего.
- Заявить, что становиться рабом не намерен и отказаться работать.
- Сесть в тюрьму. Однако тратить деньги на содержание заключённого без всякого смысла государство долго не будет. Выпустят. Через 5 лет спишут все долги.
Долги по алиментам не списываются, не давайте ложную надежду пересидеть в тюрьме.
Платить алименты своим детям нужно и не будет проблем! А пропивают такие на много большие суммы! Если бы не уклонялся от уплаты, сумма были бы меньше, а так посчитали по средней з/плате по России! И правильно сделали!!!
11.08.2020 15:02
Оля
Разведенка?! Наверное и детей тоже не даешь видеть?! Все должны тебе , а тебе все мало и мало. Прикрылись детьми и сидите на шее.
Гость 15:11
Вот и я говорю, давно пора детей мужикам оставлять. Пусть мужики теперь будут "разведенками с прицепами".
11.08.2020 15:11
- гость -
Недобросовестный алименщик?
где в статье написано, что ему с детьми видеться не давали?
Мы в суде хотели что бы ребенок остался с отцом, что бы его обзывали разведенка с прицепом, он оказался почему то против, спился и помер.
Печалька.
11.08.2020 15:24
- гость
дада. именно этому товарищу и надо было оставить детей.
"Страдающий алкозависимостью бийчанин"
" апреля 2019 года мужчина пребывал в реабилитационном центре для алкозависимых"
" находился на содержании организации. "
Ребенок прям счастлив был бы с таким отцом))
Кто хочет, тот видеться со своими детьми! А горе папашы не работают официально и все имущество записывают на своих родных!
Как говорит мой коллега: "Лучше бы ребенок со мной после развода остался. Как от сердца отрываю эти алименты ежемесячно. А где гарантия, что она их на ребенка тратит, а не на себя.? Я вот уверен , что содержание ребенка стоит гораздо меньше, чем я ей плачу (8700 в мес)"
11.08.2020 15:33
Оля
а еще заявляют, что не просили детей рожать, следовательно и кормить их не должны.
Господи, неужели это так сложно, развестись цивилизованно без взаимных оскорблений и без нанесения психологических травм ребенку. Начинают делить ложки-вилки, алименты. И забывают , что ребенку нужны ДВА любящих родителя, даже если они не живут вместе
11.08.2020 15:33
Оля
Оль, вы школу-то закончили?
что у вас с грамотностью? Читать больно
Как говорит мой коллега: "Лучше бы ребенок со мной после развода остался. Как от сердца отрываю эти алименты ежемесячно. А где гарантия, что она их на ребенка тратит, а не на себя.? Я вот уверен , что содержание ребенка стоит гораздо меньше, чем я ей плачу (8700 в мес)"
Вы сами то проживите на 9т.р. в месяц, а потом скажите много это или мало
Я так понимаю здесь все горе алиментщики собрались! Как же Вам жалко денег на собственных детей! Конечно, ведь бывшая их тратит именно на себя!
11.08.2020 15:42
Оля
это не я говорю. это мой коллега. я его нисколько не поддерживаю. даже наоборот
...Я вот уверен , что содержание ребенка стоит гораздо меньше, чем я ей плачу (8700 в мес)
Уверен - бери себе ребенка и и содержи.
Я вот знаю, что только за кружки и секции своего ребенка плачу ежемесячно больше 5 000.
ну вооот. а на остальные 3700 она по курортам разьезжает
ну вооот. а на остальные 3700 она по курортам разьезжает
точно! ведь больше никаких потребностей у ребенка нет!
Что Оля и квартиру переписал на родственников?! Вот каков козел! И 9 тысяч тебе мало? Вот же....А ты такая принцесса с 7 классами образования несчастная, хоть государство за тебя вступится одна надежда. Тьфу, ты! От такой бабы не то что недвижимость надо прятать, но и бежать быстро быстро.
Знаю историю. Один крепко пьющий и не работающий мужчина развелся с женой. Алименты присудили, он их не платил. Работать не хотел. Калымил иногда (то огород кому вскопает, то на стройке поможет). Плату за такие калымы брал продуктами, дровами или алкоголем. Его вызывали на какую-то там комиссию, предложили помочь с работой, он отказался ( не хочу работать строителем, хочу начальником). В итоге его посадили
Гость 15:53
А зачем же было изначально выбирать такую бабу, жениться на ней, детей делать? Видимо, потому, что бабы, у которых образование хотя бы 8 классов, на такого козла и не посмотрят?
11.08.2020 15:53
- гость -
какой вы тонкий психолог по двум нейтральным строчкам в интернете прям всю биографию и характер расписали