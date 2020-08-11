Российская актриса Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram радостью по поводу покупки квартиры в Москве.
Незадолго до этого СМИ растиражировали ее высказывание о том, что она сможет прожить месяц на тысячу рублей. По словам артистки, помогут ей в этом поклонники.
Не откажется от их помощи Бледанс и в случае с обустройством квартиры.
"Жду союзников для создания яркого островка безусловной любви в центре столицы. Любая помощь пригодится – и советом, и делом, и материалами, – написала актриса. – Пусть у Семочки будет квартира! Я хочу наполнить ее яркими необычными деталями, чтоб она была очень творческой и стильной".
Семен – младший ребенок Эвелины Бледанс. Он страдает неизлечимым заболеванием. Актриса не скрывает диагноз сына, она активно участвует в телевизионных шоу, рассказывая о жизни с "солнечным" ребенком, и привлекает внимание общественности к проблемам "особенных" людей.
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