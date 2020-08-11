Барнаулец попал под колеса автомобиля в Горном Алтае и получил штраф за нарушение ПДД

Барнаулец, попавший под колеса автомобиля в селе Майма Республики Алтай, получил штраф за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
ДТП произошло днем 10 августа в районе дома № 7А на улице Подгорная. 47-летний житель Горно-Алтайска за рулем Honda Accord наехал на 49-летнего жителя Барнаула. Мужчина вышел на проезжую часть дороги прямо перед машиной.
В результате наезда пешехода с травмами доставили в республиканскую больницу, но госпитализировать не стали. Водитель авто оказался трезв.
В отношении пешехода инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения пешеходом".
Комментарии
о как, да неужели, наконец то