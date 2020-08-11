Заведующего отделением алтайской больницы судят за взятку

Прокуратура Горно-Алтайска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против заведующего отделением гемодиализа БУЗ РА "Республиканская больница", сообщает пресс-служба ведомства.
Медика обвиняют в получении взятки через посредника в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя.
"Установлено, что в рамках приобретения медицинских расходных материалов для нужд возглавляемого отделения С. при проведении торгов неправомерно предоставил преимущество ООО "Перспектива", – пояснили в ведомстве. – За указанные незаконные действия С. получил от поставщика через посредника 55 000 рублей".
Уголовное дело направили в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы со штрафом, превышающим взятку до 40 раз.
Комментарии
УУУУУУУУУУУУ
Может все таки "Заведующего отделением горноалтайской больницы судят за взятку"!?
А то сразу и не поймешь, где это произошло!