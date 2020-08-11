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"Вышка" рядом с домом. АлтГТУ приглашает студентов учиться в филиалах вуза

, ИА "Амител"
Получить диплом АлтГТУ можно также в Бийске и Рубцовске

Чтобы учиться в престижном вузе, не обязательно уезжать из родного города. Так, получить диплом АлтГТУ можно в Рубцовске и Бийске — в филиалах "Политеха". Студенты получат такое же образование, как в головном вузе, а диплом будет иметь ту же пометку "ФБГОУ ВО АлтГТУ".

БТИ в Бийске

В 2019 году филиалу АлтГТУ Бийскому технологическому институту (БТИ) исполнилось 60 лет. Здесь 15 образовательных программам бакалавриата, две программы подготовки магистратуры и три — аспирантуры.

Некоторые специальности БТИ уникальны: их невозможно освоить в других университетах Алтайского края. Так, по направлениям "Боеприпасы и взрыватели", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", "Мехатроника и робототехника" обучают лишь в нескольких вузах страны.

Чтобы поступить в БТИ, понадобится сдать экзамены по физике, профильной математике и русскому языку. До бюджета — всего 140-150 баллов.

Бийск признанный наукоград Алтайского края. В городе находятся около 80 крупных промышленных предприятий, а некоторые из них поддерживают обороноспособность страны.

РИИ в Рубцовске

Филиал АлтГТУ Рубцовский индустриальный институт (РИИ) в 2021 году отметит 75 лет.

Институт предлагает 12 образовательных программам бакалавриата: "Строительство", "Машиностроение" и другие. Если абитуриент сдавал обществознание, а не физику, он может поступить в РИИ на гуманитарный факультет. Проходной балл на бюджет — от 140 до 160 баллов.

В Рубцовске расположены 15 крупных промышленных предприятий, в том числе ЗАО "Рубцовский молочный завод", входящий в состав компании PepsiCo.

Отучившись в БТИ или РИИ, вы можете стать инженером-конструктором на секретном правительственном предприятии или топ-менеджером в крупной международной корпорации. 

Если остались вопросы, обращайтесь в приёмные комиссии университета:

АлтГТУ — +7 (3852) 29-07-29
БТИ — +7 (3854) 43-22-55
РИИ — +7 (38557) 5-98-53

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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