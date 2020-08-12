"Только не "дистанционка!" Костенко рассказал, как будут учиться школьники с сентября

Как же все-таки будут учиться школьники Алтайского края с 1 сентября? А если они пойдут в школу, то придется ли им носить маски? Министр образования и науки Максим Костенко в "Переговорке" на amic.ru подробно ответил на вопросы Александра Михельсона о том, как будет организован учебный процесс в школах Алтайского края. А также рассказал, почему взрослые боятся "дистанционки" больше, чем школьники. Оказывается, дело совсем не в домашних заданиях, а в том, что родители не привыкли 24 часа в сутки общаться со своими детьми. С другой стороны, ведь в том числе благодаря "дистанционке" выпускники Алтайского края показали рекордные результаты по ЕГЭ. Кстати, в новом учебном году некоторые предметы ребятам все же придется изучать в удаленном формате. Но у этого решения есть свои плюсы: возможно, в некоторые школы вернется пятидневка. А в некоторые – вторая смена (а это не очень радует, да?). В общем, смотрите "Переговорку" на amic.ru и все узнаете сами. Там очень много интересного. Кроме школьного образования Александр Михельсон поговорил с министром и о строительстве корпуса АлтГУ на площади Сахарова в Барнауле и вспомнил о скандале с "учительницей в купальнике".
02:39 "Не знаю, есть ли хотя бы один человек на земле, который точно может сказать, что будет 1 сентября, но мы, министерство образования науки Алтайского края, полностью готовы идти в школу. И мы все делаем, чтобы в школах 1 сентября 2020 года вовремя и торжественно начался новый учебный год для всех классов". Максим Костенко рассказал, как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году.
04:00 Школы обязаны выполнять рекомендации Роспотребнадзора, но это затруднительно. Как рассадить детей в классе, что делать, если классы переполнены, как обеспечить разобщенность детей во время перемены, как организовать питание в столовых? Максим Костенко рассказывает, на какие ухищрения идут в образовательном ведомстве, чтобы возобновить учебный процесс в школах. Это и ступенчатое расписание, и скользящие перемены, и возвращение второй смены. А некоторые предметы школьникам, возможно, придется все же изучать в удаленном формате. Но ищите плюсы: из-за этого уроков у детей будет меньше, а в некоторых школах могут даже вернуть пятидневку.
09:35 "Только не "дистанционка!" Министр образования объяснил, почему родители относятся к удаленному обучению хуже, чем сами школьники. Оказывается, они просто не привыкли, что дети весь день, все 24 часа находятся под их ответственностью: "Дети не ходят в школу, дети нуждаются в поддержке, причем не только эмоциональной, но и когнитивной, интеллектуальной. Им требуется помочь выполнить домашнюю работу", – перечисляет Костенко. Кстати, такое отношение родителей не только в Алтайском крае, а во всем мире. Многие родители впервые оказались один на один все 24 часа в сутки со своим ребенком, с его нуждами, эмоциями (не всегда приятными) и потребностями, и оказались к этому не готовы.
11:00 "Мы примерно подсчитали, сколько нужно средств, чтобы организовать единую локальную региональную систему онлайн-образования, чтобы она могла выручать школьников, учителей и, конечно же, родителей в подобных чрезвычайных ситуациях. Требуется не менее 15 млрд рублей. И это только на Алтайский край. У нас в некоторых школах стоят компьютеры еще 97-го года выпуска".
12:51 "Я уверен, что специалисты Роспотребнадзора на этот вопрос ответили бы "однозначно – да!" О том, придется ли детям весь учебный день ходить в медицинских масках. (Спойлер: рекомендовать будут, но жестко требовать, чтобы ребенок был в маске всегда, – нет).
16:10 Стобалльников по ЕГЭ в Алтайском крае стало в два раза больше, чем в 2019 году. Максим Костенко считает, что именно "дистанционка" помогла добиться такого результата. Причем алтайские выпускники с легкостью "щелкали" задания по химии, в отличие от ребят из других регионов, которые жаловались на их "невыносимую сложность". "Наши выпускники по химии смогли увеличить средний балл по ЕГЭ почти на 3 единицы. Это высокие показатели даже в среднем по стране". Нашими ребятами можно гордиться.
20:06 "Эти плоскости пересекаются, и сложно найти консенсус. Поэтому такие рефлексии". О том, как министр образования Алтайского края относится к идее построить новый корпус АлтГУ на пл. Сахарова. Максим Костенко отвечает на вопрос очень осторожно, но его отношение все равно становится понятно.
25:17 "Она сама ушла". Вспомнили скандал с "учительницей в купальнике" Татьяной Кувшинниковой.
Комментарии
Многие родители впервые оказались один на один все 24 часа в сутки со своим ребенком, с его нуждами, эмоциями (не всегда приятными) и потребностями, и оказались к этому не готовы.
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Ну что за глупость. Родители сами на работе, а ребенок дома один должен подключиться к уроку, решать технические проблемы, проблемы со связью, если возникнут. Потом фотографируя все это, высылая кому куда (кто просит на почту, кто прикрепить к эл.дневнику).
Да и учителя тоже разные - кто-то и на дистанционке хорошо учебный процесс организовывает, а кто-то откровенно халявит, предлагая тесты с ошибками, не проверяя и т.д.
лично я против дистанта, но кто в этом виноват? кто был готов. А вот родители ,которые вопили полгода,как им тяжко...это ваши ж дети. да тяжко, но мне для своих не жалко себя любимого. и да! научитесь теперь труд учителя ценить
мне и так и так нормально, и в школу можно, но и дистанционки не боимся!!!
А нам с детьми дистанционка понравилась. Единственное что не хватало - общения с друзьями.
мои двое соскучились по школе!! хотя раньше вообще не скучали )
А мне мне понравилось на дистанте. Дочь занималась дома усиленно только нужными предметами и сдала на 85-95. На бюджет проходим легко в несколько вузов России. Может 11 класс вообще освобождать от физры и т.п.? Пусть дома готовятся. Хотела б,чтоб младший тоже также к ЕГЭ готовился. Даже от репетиторов отказались, зачем они...
Короче, я так понял, все зависит от роспотребнадзора. Ждемс....
Нафига ЕГЭ кто его выдумал?
работаю дистанционно, в купальнике)))
бедные школы и учителя. Сейчас столько правил - как правда все соблюсти. Дети разве будут в масках ходить? Сын во втором классе - 30 человек, как за всеми уследить... Скорей бы уж пандемия кончилась.
"Многие родители впервые оказались один на один все 24 часа в сутки со своим ребенком, с его нуждами, эмоциями (не всегда приятными) и потребностями, и оказались к этому не готовы." - а мне кажется, по отношению к некоторым так и есть.
У нас мамочка одна из класса, мне звонит и говорит - они меня достали. Не сами дистанционные уроки, не то, что надо отправлять задания, а просто дети месяц дома. Замучилась. гооврит, телефоны отбирать - вот и все. На работе сидишь и кофеек попиваешь. А тут 2 чудо-чада, которых раньше видела по вечерам.
мама выпускника
Золотые слова! И наш тоже много самостоятельно занимался дома и сдал ЕГЭ на высокие баллы, хотя аттестат обычный (4-5).
Собираются строить новое здание АГУ на Сахарова?, я даже не знал. Только за! Это мой родной универ!!!
- гость -
нормально вроде говорит все, без бумажки, все понятно, ни как чиновники обычно.
Как у них поворачивается язык назвать то что было образованием??? Это самообучение! И если в апреле многие дома родители сидели, то сейчас на работу нужно.
Может 11 класс вообще освобождать от физры и т.п.? Пусть дома готовятся.
а может не чья-то мамаша будет решать за других?
нравится домашнее обучение-переводите свое чадо,сейчас домашнее обучение не запрещено и раньше оно тоже было
у кого то есть ещё сомнения что костенко идиот?
12.08.2020 12:36
гость
твой родной универ построили еще при союзе,при чем тут ты и новый корпус,уродующий облик города?
"Такие большие рефлексии". О боже! Как с такими знаниями можно руководить образованием?
Кстати, в новом учебном году некоторые предметы ребятам все же придется изучать в удаленном формат
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Это какие и в каких классах?
12.08.2020 13:13
- гость -
Кстати, в новом учебном году некоторые предметы ребятам все же придется изучать в удаленном формате
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Это какие и в каких классах?
А сельские школы края обеспечены компьютерами,принтерами и проекторами? Только не на бумагах))))))
А сельские школы края обеспечены компьютерами,принтерами и проекторами?
сельские...городские далеко не все