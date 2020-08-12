"Только не "дистанционка!" Костенко рассказал, как будут учиться школьники с сентября

Как же все-таки будут учиться школьники Алтайского края с 1 сентября? А если они пойдут в школу, то придется ли им носить маски? Министр образования и науки Максим Костенко в "Переговорке" на amic.ru подробно ответил на вопросы Александра Михельсона о том, как будет организован учебный процесс в школах Алтайского края. А также рассказал, почему взрослые боятся "дистанционки" больше, чем школьники. Оказывается, дело совсем не в домашних заданиях, а в том, что родители не привыкли 24 часа в сутки общаться со своими детьми. С другой стороны, ведь в том числе благодаря "дистанционке" выпускники Алтайского края показали рекордные результаты по ЕГЭ. Кстати, в новом учебном году некоторые предметы ребятам все же придется изучать в удаленном формате. Но у этого решения есть свои плюсы: возможно, в некоторые школы вернется пятидневка. А в некоторые – вторая смена (а это не очень радует, да?). В общем, смотрите "Переговорку" на amic.ru и все узнаете сами. Там очень много интересного. Кроме школьного образования Александр Михельсон поговорил с министром и о строительстве корпуса АлтГУ на площади Сахарова в Барнауле и вспомнил о скандале с "учительницей в купальнике".

02:39 "Не знаю, есть ли хотя бы один человек на земле, который точно может сказать, что будет 1 сентября, но мы, министерство образования науки Алтайского края, полностью готовы идти в школу. И мы все делаем, чтобы в школах 1 сентября 2020 года вовремя и торжественно начался новый учебный год для всех классов". Максим Костенко рассказал, как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году.

04:00 Школы обязаны выполнять рекомендации Роспотребнадзора, но это затруднительно. Как рассадить детей в классе, что делать, если классы переполнены, как обеспечить разобщенность детей во время перемены, как организовать питание в столовых? Максим Костенко рассказывает, на какие ухищрения идут в образовательном ведомстве, чтобы возобновить учебный процесс в школах. Это и ступенчатое расписание, и скользящие перемены, и возвращение второй смены. А некоторые предметы школьникам, возможно, придется все же изучать в удаленном формате. Но ищите плюсы: из-за этого уроков у детей будет меньше, а в некоторых школах могут даже вернуть пятидневку.



09:35 "Только не "дистанционка!" Министр образования объяснил, почему родители относятся к удаленному обучению хуже, чем сами школьники. Оказывается, они просто не привыкли, что дети весь день, все 24 часа находятся под их ответственностью: "Дети не ходят в школу, дети нуждаются в поддержке, причем не только эмоциональной, но и когнитивной, интеллектуальной. Им требуется помочь выполнить домашнюю работу", – перечисляет Костенко. Кстати, такое отношение родителей не только в Алтайском крае, а во всем мире. Многие родители впервые оказались один на один все 24 часа в сутки со своим ребенком, с его нуждами, эмоциями (не всегда приятными) и потребностями, и оказались к этому не готовы.



11:00 "Мы примерно подсчитали, сколько нужно средств, чтобы организовать единую локальную региональную систему онлайн-образования, чтобы она могла выручать школьников, учителей и, конечно же, родителей в подобных чрезвычайных ситуациях. Требуется не менее 15 млрд рублей. И это только на Алтайский край. У нас в некоторых школах стоят компьютеры еще 97-го года выпуска".



12:51 "Я уверен, что специалисты Роспотребнадзора на этот вопрос ответили бы "однозначно – да!" О том, придется ли детям весь учебный день ходить в медицинских масках. (Спойлер: рекомендовать будут, но жестко требовать, чтобы ребенок был в маске всегда, – нет).

16:10 Стобалльников по ЕГЭ в Алтайском крае стало в два раза больше, чем в 2019 году. Максим Костенко считает, что именно "дистанционка" помогла добиться такого результата. Причем алтайские выпускники с легкостью "щелкали" задания по химии, в отличие от ребят из других регионов, которые жаловались на их "невыносимую сложность". "Наши выпускники по химии смогли увеличить средний балл по ЕГЭ почти на 3 единицы. Это высокие показатели даже в среднем по стране". Нашими ребятами можно гордиться.



20:06 "Эти плоскости пересекаются, и сложно найти консенсус. Поэтому такие рефлексии". О том, как министр образования Алтайского края относится к идее построить новый корпус АлтГУ на пл. Сахарова. Максим Костенко отвечает на вопрос очень осторожно, но его отношение все равно становится понятно.



25:17 "Она сама ушла". Вспомнили скандал с "учительницей в купальнике" Татьяной Кувшинниковой.