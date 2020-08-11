Отток капитала из России вырос в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – июле 2020 года достиг 34,9 млрд долларов, гласит информация ЦБ.
Примечательно, что это в полтора раза больше, чем годом ранее. Так, в первых семи месяцах 2019-го он оценивался в 22,8 млрд долларов.
"В отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков, в оцениваемом периоде ключевым стало примерно равное по объему увеличение внешних активов прочих секторов и снижение обязательств банков перед нерезидентами", – пояснили в регуляторе.
Напомним, в 2019 году чистый отток капитала из РФ достиг 26,7 млрд долларов, что значительно ниже показателей 2018-го.
Ранее amic.ru писал, что прирост средств граждан России на счетах в банках в прошлом году снизился почти на 14% – с 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Кроме того, в текущем году эксперты также ожидают падения на 30-40% – до 1,3-1,5 трлн рублей.
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