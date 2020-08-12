Алтайский край "выписал" учителей из Якутии, Краснодара и Саратова

В алтайском Минобрнауки утвердили итоговый список победителей отбора по программе "Земский учитель" в 2020 году. В него вошли 44 педагога из 13 регионов России.
Большинство – 23 человека – представляют Алтайский край, девять человек приедут из Новосибирской области, еще два – из Красноярского края. По одному учителю в сельские школы региона прибудут из Краснодарского края, Томской, Омской, Саратовской, Самарской областей, республик Алтай, Тыва, Бурятия, Башкортостан, Саха.
12 учителей будут преподавать в начальных классах, остальные 32 педагога займутся профильными дисциплинами. До 1 сентября все учителя должны заключить трудовые договоры в тех школах, где им предстоит работать.
Напомним, всего в этом году на участие в программе "Земский учитель" поступило почти 280 заявок. В рамках проекта педагогам причитается единовременная выплата в размере миллиона рублей. В 2021 году по программе трудоустроят 39 учителей, в 2022-м – 36.
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