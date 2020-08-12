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Выборы в Алтайском крае будут тянуться 12 дней

, ИА "Амител"
Проголосовать досрочно можно будет со 2 сентября
Фото: rossaprimavera.ru

Фото: rossaprimavera.ru

Досрочное голосование в Алтайском крае продлится с 2 по 12 сентября, а 13 числа будет уже основной день выборов. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала глава регионального избиркома Ирина Акимова.

По ее словам, "досрочка" будет действовать как на муниципальных выборах, так и на довыборах в АКЗС. Участки в будни примут желающих с 16:00 до 20:00, а в выходные – с 10:00 до 14:00. В Единый день голосования участковые комиссии продолжат прием посетителей с 8:00 до 20:00.

Для того, чтобы проголосовать заранее, необходима уважительная причина. Однако никаких документов в доказательство не потребуют – достаточно будет сказать, что таковая имеется.

Раньше всего досрочное голосование стартует в отдаленных и труднодоступных селах. Их 11. Жители этих населенных пунктов смогут заполнить бюллетени уже начиная с 23 августа.

Напомним, по итогам Единого дня голосования должны быть избраны 28 глав сельсоветов, трое депутатов АКЗС и 371 депутат муниципального уровня.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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